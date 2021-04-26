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В Киеве и 8 областях в воскресенье не сделали ни одной прививки против коронавируса

Понедельник, 26 апреля 2021, 09:39

В воскресенье 25 апреля в Украине первую дозу вакцины против коронавируса SARS CoV 2 вкололи 1 114 людям, в столице Киев и восьми областях не сделали ни одной прививки в этот день.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: По 0 прививок было в Киеве, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Сумской, Донецкой, Луганской и Черниговской областях.

На Волыни 25 апреля сделали 2 прививки, в Запорожской области – 3, в Херсонской – 4.

Больше всего прививок за последние сутки сделали в Харьковской (307), Ровенской (180) и Киевской (177) областях.

Прививки проводили в воскресенье 51 мобильная бригада по иммунизации и 12 прививочных пунктов.

Всего за два месяца, с 24 февраля, в Украине сделали 528 030 прививок: 528 028 человек получили одну дозу вакцины, 5 человек получили обе дозы (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По состоянию на 25 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 492 494 человека.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемиямедицина


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