У Ахметова готують нову партію і відмежовуються від ОПЗЖ

В оточенні олігарха Ріната Ахметова планують створити нову партію і відмежовуються від "Опозиційної платформи - За життя".

Джерело: стаття УП "Партія регіонів 2.0. Як Ахметов підбирає спадщину Медведчука"

Дослівно: "В оточенні олігарха роздумують про запуск власної повноцінної партії…

Як вдалося дізнатися УП, мова йде про створення політичної сили, куди можуть увійти молоді люди, які раніше не займалися політикою, але мають показний трудовий і кар’єрний стаж, переважно на великих підприємствах самих Ахметова-Новинського".

Деталі: Відзначається, що йдеться не йде про "ребрендинг" Опоблоку.

За словами соратника Ахметова, все стане зрозуміло у найближчі місяці і мова не йде про проросійську партію, чи проєвропейську партію.

Водночас, з колишніми членами "Опоблоку", які орієнтувалися на Ахметова, про створення нової політсили переговорів ніхто не веде.

Один із екснардепів "Опоблоку" вважає, партія уже відіграла своє і проєкт просто "закриють і забудуть".

Близький до Ахметова нардеп вважає, що до створення партії будуть залучати професійних людей, яких нормально сприйматимуть в усіх регіонах.

Ймовірно, месиджі потенційної політсили нагадуватимуть гасла, з якими на вибори мера Кривого Рогу йшов кандидат від партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик: "Розвиток, мир, стабільність".

Ще один показовий кейс, за яким приблизно можна визначити тип політиків, яких пропонуватиме виборцям майбутня партія – це чинний мер Маріуполя Вадим Бойченко. Йому 43 роки, на підприємствах Ахметова він пройшов серйозний трудовий шлях: був помічником машиніста тепловозу, експертом з кадрів, начальником відділу транспортних цехів служби заступника директора з мотивації, начальником управління дирекції з персоналу і так далі.