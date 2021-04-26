Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Ахметова готовят новую партию и отмежевываются от ОПЗЖ

Понедельник, 26 апреля 2021, 11:21

В окружении олигарха Рината Ахметова планируют создать новую партию и отмежевываются от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Источник: статья УП "Партия регионов 2.0. Как Ахметов подбирает наследство Медведчука"

Дословно: "В окружении олигарха размышляют о запуске собственной полноценной партии...

Как удалось узнать УП, речь идет о создании политической силы, куда могут войти молодые люди, которые раньше не занимались политикой, но имеют показной трудовой и карьерный стаж, преимущественно на крупных предприятиях Ахметова-Новинского".

Детали: Отмечается, что речь идет не идет о "ребрендинге" Опоблока.

По словам соратника Ахметова, все станет ясно в ближайшие месяцы и речь не идет о пророссийской партии, или проевропейской партии.

В то же время, с бывшими членами "Опоблока", которые ориентировались на Ахметова, о создании новой политсилы переговоров никто не ведет.

Один из экс-нардепов "Опоблока" считает, что партия уже сыграла свою роль и проект просто "закроют и забудут".

Близкий к Ахметову нардеп считает, что к созданию партии будут привлекать профессиональных людей, которых нормально воспринимать во всех регионах.

Вероятно, месседжи потенциальной политсилы будут напоминать лозунги, с которыми на выборы мэра Кривого Рога шел кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик: "Развитие, мир, стабильность".

Еще один показательный кейс, за которым приблизительно можно определить тип политиков, которых будет предлагать избирателям будущая партия - это действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Ему 43 года, на предприятиях Ахметова он прошел серьезный трудовой путь: был помощником машиниста тепловоза, экспертом по кадрам, начальником отдела транспортных цехов службы заместителя директора по мотивации, начальником управления дирекции по персоналу и так далее.

Украинская правда
Темы: АхметовОппозиционный блокОПЗЖ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Премьер Польши созывает экстренное заседание Вышеградской группы из РФ

Евросоюз уже летом откроет границы для вакцинированных – глава Еврокомиссии

В воскресенье 5 тысяч больных COVID зафиксировали в Украине, выздоровели 6,9 тысячи

Главные новости воскресенья и ночи: обновленные карантинные зоны, список "недружественных стран" от РФ

Победители "Оскар-2021": триумф Энтони Хопкинса, "Земли кочевников" и "Души"

видеоВо время третьего полета на Марсе вертолет NASA установил рекорд

Все новости...
Ахметов
Партия регионов 2.0. Как Ахметов подбирает наследство Медведчука
От 3,2 до 40%: В Кабмине хотят ввести акциз на продажу "зеленой" электроэнергии
Регулятор обязал "ДТЭК Киевские электросети" предоставить документы по подключению особняка Ахметова
Последние новости
11:42
Разумков рассказал о планах Рады в неделю: как минимум 2 внеочередных заседания
11:40
В столице обнаружили 330 новых случаев COVID, умерли 30 человек
11:32
Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт
11:30
Прибыль Укроборонпрома выросла до 2,5 миллиарда
11:21
У Ахметова готовят новую партию и отмежевываются от ОПЗЖ
11:20
Ермак: "Кластеры" с добавлением дат могут стать дорожной картой для Донбасса
11:10
В Украине началась национальная неделя вакцинации
11:08
Часть журналистов не пустили на защиту диссертации Киви
11:04
фотоУкраинские военные провели учения по прикрытию побережья
10:46
"Богдан" поставит 6 троллейбусов в Чехию
Все новости...