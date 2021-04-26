У Ахметова готовят новую партию и отмежевываются от ОПЗЖ

В окружении олигарха Рината Ахметова планируют создать новую партию и отмежевываются от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Источник: статья УП "Партия регионов 2.0. Как Ахметов подбирает наследство Медведчука"

Дословно: "В окружении олигарха размышляют о запуске собственной полноценной партии...

Как удалось узнать УП, речь идет о создании политической силы, куда могут войти молодые люди, которые раньше не занимались политикой, но имеют показной трудовой и карьерный стаж, преимущественно на крупных предприятиях Ахметова-Новинского".

Детали: Отмечается, что речь идет не идет о "ребрендинге" Опоблока.

По словам соратника Ахметова, все станет ясно в ближайшие месяцы и речь не идет о пророссийской партии, или проевропейской партии.

В то же время, с бывшими членами "Опоблока", которые ориентировались на Ахметова, о создании новой политсилы переговоров никто не ведет.

Один из экс-нардепов "Опоблока" считает, что партия уже сыграла свою роль и проект просто "закроют и забудут".

Близкий к Ахметову нардеп считает, что к созданию партии будут привлекать профессиональных людей, которых нормально воспринимать во всех регионах.

Вероятно, месседжи потенциальной политсилы будут напоминать лозунги, с которыми на выборы мэра Кривого Рога шел кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик: "Развитие, мир, стабильность".

Еще один показательный кейс, за которым приблизительно можно определить тип политиков, которых будет предлагать избирателям будущая партия - это действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Ему 43 года, на предприятиях Ахметова он прошел серьезный трудовой путь: был помощником машиниста тепловоза, экспертом по кадрам, начальником отдела транспортных цехов службы заместителя директора по мотивации, начальником управления дирекции по персоналу и так далее.