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У столиці виявили більше 250 нових випадків COVID, помер 21 хворий

Понеділок, 26 квітня 2021, 11:40
У столиці виявили більше 250 нових випадків COVID, помер 21 хворий
Фото: Ельдар Сарахман, УП

За минулу добу у Києві підтвердили 256 нових випадків захворювання на коронавірус, помер від ускладнень 21 хворий. 

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Так, вірус виявили у 136 жінок від 18 до 92 років та у 106 чоловіків від 20 та 86 років. 

Окрім того, захворіли 7 дівчаток від 2 до 17 років та 7 хлопчиків від 8 до 17 років. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (54), Шевченківському (44) та Дарницькому (29) районах. 

За цей же період було госпіталізовано 36 хворих на COVID-19 та 140 осіб з підозрою на коронавірус. 

Водночас, одужали від хвороби ще 242 кияни, загалом – 120 044 мешканці столиці. 

Таким чином, в місті за час пандемії виявили 191 751 випадків інфікування, померли – 4466 осіб. 

Що передувало: Протягом суботи у столиці зафіксували ще 330 людей з Covid-19, зокрема, вірус виявили у немовля.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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