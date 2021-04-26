За минулу добу у Києві підтвердили 256 нових випадків захворювання на коронавірус, помер від ускладнень 21 хворий.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Так, вірус виявили у 136 жінок від 18 до 92 років та у 106 чоловіків від 20 та 86 років.

Окрім того, захворіли 7 дівчаток від 2 до 17 років та 7 хлопчиків від 8 до 17 років. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (54), Шевченківському (44) та Дарницькому (29) районах.

За цей же період було госпіталізовано 36 хворих на COVID-19 та 140 осіб з підозрою на коронавірус.

Водночас, одужали від хвороби ще 242 кияни, загалом – 120 044 мешканці столиці.

Таким чином, в місті за час пандемії виявили 191 751 випадків інфікування, померли – 4466 осіб.

Що передувало: Протягом суботи у столиці зафіксували ще 330 людей з Covid-19, зокрема, вірус виявили у немовля.

Передісторія: