Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У столиці виявили 330 нових випадків COVID, померли 30 осіб

Понеділок, 26 квітня 2021, 11:40
Фото: Ельдар Сарахман, УП

За минулу добу у Києві підтвердили 330 нових випадків захворювання на коронавірус, померли від ускладнень 30 хворих. 

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Так, вірус виявили у 178 жінок від 18 до 81 років та у 140 чоловіків від 18 та 80 років. 

Окрім того, захворіли 8 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 4 хлопчиків від 5 до 12 років. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (67), Подільському (61) та Оболонському (46) районах. 

За цей же період було госпіталізовано 60 хворих на COVID-19 та 184 осіб з підозрою на коронавірус. 

Водночас, одужали від хвороби ще 65 киян, загалом – 119 802 мешканці столиці. 

Таким чином, в місті за час пандемії виявили 191 495 випадків інфікування, померли – 4445 осіб. 

Що передувало: Протягом суботи у столиці зафіксували ще 330 людей з Covid-19, зокрема, вірус виявили у немовля.

Передісторія:

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт

Частину журналістів не пустили на захист дисертації Киви

Прем’єр Польщі скликає термінове засідання Вишеградської групи через РФ

Євросоюз уже влітку відкриє кордони для вакцинованих – глава Єврокомісії

У неділю 5 тисяч хворих на COVID зафіксували в Україні, одужали 6,9 тисячі 

Головні новини неділі та ночі: оновлені карантинні зони, список "недружніх країн" від РФ

Усі новини...
коронавірус
У Києві й 8 областях у неділю не зробили жодного щеплення проти коронавірусу
Євросоюз уже влітку відкриє кордони для вакцинованих – глава Єврокомісії
У неділю 5 тисяч хворих на COVID зафіксували в Україні, одужали 6,9 тисячі 
Останні новини
12:05
Букерівська премія назвала 6 книг, які змагатимуться за перемогу цьогоріч
11:56
За тиждень "Доступних кредитів 5-7-9%" видали понад 2 мільярди
11:47
Притула: Бачу себе новим керівником "Голосу"
11:42
Разумков розповів про плани Ради на тиждень: як мінімум 2 позачергових засідання
11:40
У столиці виявили 330 нових випадків COVID, померли 30 осіб
11:32
Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт
11:30
Прибуток Укроборонпрому зріс до 2,5 мільярда
11:21
У Ахметова готують нову партію і відмежовуються від ОПЗЖ
11:20
Єрмак: "Кластери" з додаванням дат можуть стати дорожньою картою для Донбасу
11:10
В Україні розпочався національний тиждень вакцинації
Усі новини...