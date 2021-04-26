За минулу добу у Києві підтвердили 330 нових випадків захворювання на коронавірус, померли від ускладнень 30 хворих.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Так, вірус виявили у 178 жінок від 18 до 81 років та у 140 чоловіків від 18 та 80 років.

Окрім того, захворіли 8 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 4 хлопчиків від 5 до 12 років. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (67), Подільському (61) та Оболонському (46) районах.

За цей же період було госпіталізовано 60 хворих на COVID-19 та 184 осіб з підозрою на коронавірус.

Водночас, одужали від хвороби ще 65 киян, загалом – 119 802 мешканці столиці.

Таким чином, в місті за час пандемії виявили 191 495 випадків інфікування, померли – 4445 осіб.

Що передувало: Протягом суботи у столиці зафіксували ще 330 людей з Covid-19, зокрема, вірус виявили у немовля.

Передісторія: