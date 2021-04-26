За минувшие сутки в Киеве подтвердили 256 новых случаев заболевания коронавирус, умер от осложнений 21 больной.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Так, вирус был обнаружен в 136 женщин от 18 до 92 лет и в 106 мужчин от 20 и 86 лет.

Кроме того, заболели 7 девочек от 2 до 17 лет и 7 мальчиков от 8 до 17 лет. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (54), Шевченковском (44) и Дарницком (29) районах.

За этот же период были госпитализированы 36 больных COVID-19 и 140 человек с подозрением на коронавирус.

В то же время, выздоровели от болезни еще 242 горожанина, в общем – 120 044 жители столицы.

Таким образом, в городе за время пандемии обнаружили 191 751 случаев инфицирования, умерло – 4466 человек.

Что предшествовало: В течение субботы в столице зафиксировали еще 330 человек с Covid-19, в частности, вирус обнаружили у младенца.

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