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В столице обнаружили 330 новых случаев COVID, умерли 30 человек

Понедельник, 26 апреля 2021, 11:40
Фото: Эльдар Сарахман, УП

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 330 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли от осложнений 30 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Так, вирус был обнаружен у 178 женщин от 18 до 81 года и в 140 мужчин от 18 и 80 лет.

Кроме того, заболели 8 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 4 мальчиков от 5 до 12 лет. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (67), Подольском (61) и Оболонском (46) районах.

За этот же период были госпитализированы 60 больных COVID-19 и 184 человек с подозрением на коронавирус.

В то же время, выздоровели от болезни еще 65 киевлян, в общем – 119 802 жители столицы.

Таким образом, в городе за время пандемии обнаружили 191 495 случаев инфицирования, умерло – 4445 человек.

Что предшествовало: В течение субботы в столице зафиксировали еще 330 человек с Covid-19, в частности, вирус обнаружили у младенца.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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