Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Два російських десантних кораблі залишилися в Чорному морі після навчань

Понеділок, 26 квітня 2021, 15:41
Два російських десантних кораблі залишилися в Чорному морі після навчань
Корабель "Олександр Отраковський". Фото ТАСС

Два великі десантні кораблі Північного флоту РФ "Олександр Отраковський" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі після великих навчань біля анексованого Криму.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Північного флоту РФ

Дослівно пресслужба: "Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу".

Деталі: Повідомляється, що під час навчань у Криму на минулому тижні екіпажі "Олександра Отраковського" і "Кондопоги" відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу.

Передісторія:

  • 22 квітня в Криму пройшов основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ.
  • За даними Міноборони РФ, в маневрах задіяли понад 10 тисяч військовослужбовців, 1,2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.
  • Чорноморський флот повідомляв про перебазування в Крим близько 50 бойових літаків.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму пройшли успішно, і що з 23 квітня війська починають повертатися в місця постійної дислокації.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКримармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Росія
США попередили Росію про "неминучу відповідальність" у разі ядерної катастрофи на ЗАЕС
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: