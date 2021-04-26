Два російських десантних кораблі залишилися в Чорному морі після навчань

Два великі десантні кораблі Північного флоту РФ "Олександр Отраковський" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі після великих навчань біля анексованого Криму.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Північного флоту РФ

Дослівно пресслужба: "Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу".

Деталі: Повідомляється, що під час навчань у Криму на минулому тижні екіпажі "Олександра Отраковського" і "Кондопоги" відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу.

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