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Два російських десантних кораблі залишилися в Чорному морі після навчань

Понеділок, 26 квітня 2021, 15:41
Корабель "Олександр Отраковський". Фото ТАСС

Два великі десантні кораблі Північного флоту РФ "Олександр Отраковський" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі після великих навчань біля анексованого Криму.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Північного флоту РФ

Дослівно пресслужба: "Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу".

Деталі: Повідомляється, що під час навчань у Криму на минулому тижні екіпажі "Олександра Отраковського" і "Кондопоги" відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу.

Передісторія:

  • 22 квітня в Криму пройшов основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ.
  • За даними Міноборони РФ, в маневрах задіяли понад 10 тисяч військовослужбовців, 1,2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.
  • Чорноморський флот повідомляв про перебазування в Крим близько 50 бойових літаків.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму пройшли успішно, і що з 23 квітня війська починають повертатися в місця постійної дислокації.

Теми: РосіяКримармія


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