Два російських десантних кораблі залишилися в Чорному морі після навчань
Понеділок, 26 квітня 2021, 15:41
Два великі десантні кораблі Північного флоту РФ "Олександр Отраковський" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі після великих навчань біля анексованого Криму.
Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Північного флоту РФ
Дослівно пресслужба: "Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу".
Деталі: Повідомляється, що під час навчань у Криму на минулому тижні екіпажі "Олександра Отраковського" і "Кондопоги" відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу.
Передісторія:
- 22 квітня в Криму пройшов основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ.
- За даними Міноборони РФ, в маневрах задіяли понад 10 тисяч військовослужбовців, 1,2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.
- Чорноморський флот повідомляв про перебазування в Крим близько 50 бойових літаків.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму пройшли успішно, і що з 23 квітня війська починають повертатися в місця постійної дислокації.