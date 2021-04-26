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Два российских десантных корабля остались в Черном море после учений

Понедельник, 26 апреля 2021, 15:41

Два больших десантных корабля Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море после крупных учений возле аннексированного Крыма.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Северного флота РФ

Дословно пресс-служба: "Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода".

Детали: Сообщается, что в учениях в Крыму на минувшей неделе экипажи "Александра Отраковского" и "Кондопоги" отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа.

Предыстория:

  • 22 апреля в Крыму прошел основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ.
  • По данным Минобороны РФ, в маневрах задействовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.
  • Черноморский флот сообщал о перебазировании в Крым около 50 боевых самолетов.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно, и что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации.  

Темы: РосcияКрымармия


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