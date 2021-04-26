Два российских десантных корабля остались в Черном море после учений

Два больших десантных корабля Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море после крупных учений возле аннексированного Крыма.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Северного флота РФ

Дословно пресс-служба: "Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода".

Детали: Сообщается, что в учениях в Крыму на минувшей неделе экипажи "Александра Отраковского" и "Кондопоги" отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа.

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