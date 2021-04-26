Разумков призначив два позачергових засідання Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення у вівторок 27 квітня двох позачергових засідань парламенту.

Джерело: телеграм-канал і сайт ВР

Деталі: З вимогою про проведення цих засідань виступили народні депутати. Більш як 150 за кожне.

Перше позачергове розпочнеться о 16:00. На ньому будуть розглядати проєкт постанови № 5299 про "вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади" у сфері протидії поширенню коронавірусу. Ініціаторами цього проєкту є депутати з фракції "Європейська солідарність".

Друге позачергове засідання запланували провести відразу після закінчення першого. На ньому розглянуть 13 питань:

проєкт змін до держбюджету на 2021 рік щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (№ 5304);

проєкт змін до законів щодо активізації діяльності наукових парків (№ 4236);

проєкт закону про фінансові послуги та фінансові компанії (№ 5065);

проєкт змін до Податкового кодексу щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (№ 5104);

проєкт закону про основні засади молодіжної політики (№ 3718);

пропозиції президента щодо змін у деякі законодавчі акти стосовно забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги (№ 2063);

проєкт змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (№ 3985);

проєкт змін до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування (№ 2164);

проєкт змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони (№ 3935);

проєкт змін до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування (№ 5246);

проєкт змін до деяких законів щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку (№ 5175);

проєкт змін до закону "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (№ 4212);

проєкт закону про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (№ 5202).

Нагадаємо: Верховна Рада вимушена вже не вперше призначати позачергові засідання для розгляду різних питань, оскільки на основних засіданнях для цього немає можливості. На них парламент розглядає велику кількість поправок до законопроєкту про передачу землі в громади (№ 2194).

Передісторія: Наразі Рада перебуває в процесі розгляду земельного законопроєкту № 2194, там залишилась ще 861 поправка. Разумков сподівається, що до кінця поточного тижня парламенту вдасться завершити їх розгляд і проголосувати за закон.