Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разумков назначил два внеочередных заседания Рады

Понедельник, 26 апреля 2021, 16:11

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжения о проведении во вторник 27 апреля двух внеочередных заседаний парламента.

Источник: телеграм-канал и сайт ВР

Детали: С требованием о проведении этих заседаний выступили народные депутаты, более 150 за каждый.

Первое внеочередное начнется в 16:00. На нем будут рассматривать проект постановления № 5299 о "принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти" в сфере противодействия распространению коронавируса. Инициаторами этого проекта выступают депутаты из фракции "Европейская солидарность".

Второе внеочередное заседание запланировали провести сразу после окончания первого. На нем рассмотрят сразу 13 вопросов:

  • проект изменений в госбюджет на 2021 год об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами (№ 5304);
  • проект изменений в законы об активизации деятельности научных парков (№ 4236);
  • проект закона о финансовых услугах и финансовых компаниях (№ 5065);
  • проект изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой (№ 5104);
  • проект закона об основах молодежной политики (№ 3718);
  • предложения президента по изменениям в некоторые законодательные акты касательно обеспечения задержанного, подозреваемого, обвиняемого, осужденного правом на получение правовой помощи (№ 2063);
  • проект изменений в некоторые законодательные акты касательно обеспечения поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (№ 3985);
  • проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования (№ 2164);
  • проект изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны (№ 3935);
  • проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования (№ 5246);
  • проект изменений в некоторые законы об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке (№ 5175);
  • проект изменений в закон "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (№ 4212);
  • проект закона об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель (№ 5202).

Напомним: Верховная Рада вынуждена уже не впервые назначать внеочередные заседания для рассмотрения различных вопросов, поскольку на основных заседаниях для этого нет возможности. На них парламент рассматривает большое количество поправок к законопроекту о передаче земли в общины (№ 2194).

Предыстория: Сейчас Рада находится в процессе рассмотрения земельного законопроекта № 2194, там осталась еще 861 поправка. Разумков надеется, что до конца текущей недели парламенту удастся завершить их рассмотрение и проголосовать за закон.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий


powered by lun.ua
Главное сегодня

НАПК вызвало Рабиновича для объяснений

Глава МИД Ирана признал, что Тегеран лгал о сбитом самолете МАУ – NYT

Зеленский: Все идет к тому, что встреча с Путиным будет

фото, видеоКива под присмотром "титушек" защитил кандидатскую: окончательное решение за МОН

Зеленский предлагает включить в "нормандский" формат США, Британию и Канаду

ОбновленоЧасть журналистов не пускали на защиту диссертации Киви

Все новости...
Верховная Рада
Рада может голосовать за нового главу Минэнерго на этой неделе
Разумков рассказал о планах Рады в неделю: как минимум 2 внеочередных заседания
Рада тормозит "выбивание" 10 миллиардов долгов с Фирташа – Макогон
Последние новости
16:28
В Молдову привезли вдвое меньше российской вакцины, чем заявлял Додон - СМИ
16:11
Разумков назначил два внеочередных заседания Рады
16:05
Взрыв на Позняках: объявлено подозрение 5 служащим "Киевгаз"
15:56
Меркель против уравнивания в правах людей с отрицательным тестом и вакцинированных – СМИ
15:52
Украина начала размещение 8-летних евробондов – СМИ
15:47
НАПК вызвало Рабиновича для объяснений
15:41
Два российских десантных корабля остались в Черном море после учений
15:37
Фото, ВидеоПротестующие против карантина в Николаеве прорвались в мэрию
15:23
"Рекордный" спиртзавод третий раз выставили на аукцион
15:06
В Киеве закрыли еще два ресторана, которые нарушали карантин
Все новости...