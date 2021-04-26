Разумков назначил два внеочередных заседания Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжения о проведении во вторник 27 апреля двух внеочередных заседаний парламента.

Источник: телеграм-канал и сайт ВР

Детали: С требованием о проведении этих заседаний выступили народные депутаты, более 150 за каждый.

Первое внеочередное начнется в 16:00. На нем будут рассматривать проект постановления № 5299 о "принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти" в сфере противодействия распространению коронавируса. Инициаторами этого проекта выступают депутаты из фракции "Европейская солидарность".

Второе внеочередное заседание запланировали провести сразу после окончания первого. На нем рассмотрят сразу 13 вопросов:

проект изменений в госбюджет на 2021 год об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами (№ 5304);

проект изменений в законы об активизации деятельности научных парков (№ 4236);

проект закона о финансовых услугах и финансовых компаниях (№ 5065);

проект изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой (№ 5104);

проект закона об основах молодежной политики (№ 3718);

предложения президента по изменениям в некоторые законодательные акты касательно обеспечения задержанного, подозреваемого, обвиняемого, осужденного правом на получение правовой помощи (№ 2063);

проект изменений в некоторые законодательные акты касательно обеспечения поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (№ 3985);

проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования (№ 2164);

проект изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны (№ 3935);

проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования (№ 5246);

проект изменений в некоторые законы об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке (№ 5175);

проект изменений в закон "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (№ 4212);

проект закона об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель (№ 5202).

Напомним: Верховная Рада вынуждена уже не впервые назначать внеочередные заседания для рассмотрения различных вопросов, поскольку на основных заседаниях для этого нет возможности. На них парламент рассматривает большое количество поправок к законопроекту о передаче земли в общины (№ 2194).

Предыстория: Сейчас Рада находится в процессе рассмотрения земельного законопроекта № 2194, там осталась еще 861 поправка. Разумков надеется, что до конца текущей недели парламенту удастся завершить их рассмотрение и проголосовать за закон.