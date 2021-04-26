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Росія висилає українського дипломата

Понеділок, 26 квітня 2021, 17:36

Російська Федерація оголосила "persona non grata" ще одного співробітника посольства України в Москві.

Джерело: пресслужба російського МЗС

Дослівно: "У зв'язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня ц.р. оголосила "persona non grata" співробітника посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, "persona non grata" оголошений співробітник посольства України в Росії".

Деталі: Українському дипломату запропонували покинути територію Росії до кінця дня 30 квітня.

Нагадаємо: 

  • У відповідь на рішення РФ вислати українського консула в Санкт-Петербурзі МЗС України вимагає від старшого дипломата посольства Росії в Києві залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня.

Українська правда
Теми: РосіяУкраїнадипломатичні відносини


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