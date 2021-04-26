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Росія висилає українського дипломата: відповідь України не забариться

Понеділок, 26 квітня 2021, 17:36
Росія висилає українського дипломата: відповідь України не забариться

Російська Федерація оголосила "persona non grata" ще одного співробітника посольства України в Москві.

Джерело: пресслужба російського МЗС, коментар речника українського МЗС Олега Ніколенка для УП

Дослівно МЗС РФ: "У зв'язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня ц.р. оголосила "persona non grata" співробітника посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, "persona non grata" оголошений співробітник посольства України в Росії".

Коментар МЗС України: "Оголошення дипломата посольства України в Москві "persona non grata" позбавлене логіки, не має під собою жодних причин.

Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України".

Деталі: Українському дипломату запропонували покинути територію Росії до кінця дня 30 квітня.

Речник українського МЗС назвав рішення Москви провокацією проти співробітників українських дипломатичних установ.

За словами Ніколенка, це рішення підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною.

Нагадаємо: 

  • 17 квітня ФСБ Росії затримала і протягом кількох годин утримувала консула України Олександра Сосонюка. Після чого його відпустили.
  • Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.
  • У відповідь на рішення РФ щодо Сосонюка МЗС України вимагає від старшого дипломата посольства Росії в Києві залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня.

Українська правда
Теми: РосіяУкраїнадипломатичні відносини
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