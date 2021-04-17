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Росія висилає українського дипломата

Субота, 17 квітня 2021, 15:30
Росія висилає українського дипломата

Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане".

Джерело: РИА Новости

Деталі: Повідомляється, що тимчасовий повірений у справах України викликаний в російський МЗС "у зв'язку з протиправною діяльністю консула в Петербурзі".

Дослівно: "Перебування українського консула Сосонюка в Росії небажане, йому рекомендовано покинути країну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня".

Нагадаємо:

  • ФСБ Росії затримала і протягом кількох годин утримувала консула України Олександра Сосонюка. Після чого його відпустили.
  • У МЗС наголосили, що ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на затримання Сосонюка.
  • Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його 16 квітня у Санкт-Петербурзі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіядипломатичні відносиниУкраїна
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