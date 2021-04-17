Росія висилає українського дипломата

Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане".

Джерело: РИА Новости

Деталі: Повідомляється, що тимчасовий повірений у справах України викликаний в російський МЗС "у зв'язку з протиправною діяльністю консула в Петербурзі".

Дослівно: "Перебування українського консула Сосонюка в Росії небажане, йому рекомендовано покинути країну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня".

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