Росія висилає українського дипломата
Субота, 17 квітня 2021, 15:30
Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане".
Джерело: РИА Новости
Деталі: Повідомляється, що тимчасовий повірений у справах України викликаний в російський МЗС "у зв'язку з протиправною діяльністю консула в Петербурзі".
Дослівно: "Перебування українського консула Сосонюка в Росії небажане, йому рекомендовано покинути країну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня".
Нагадаємо:
- ФСБ Росії затримала і протягом кількох годин утримувала консула України Олександра Сосонюка. Після чого його відпустили.
- У МЗС наголосили, що ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на затримання Сосонюка.
- Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його 16 квітня у Санкт-Петербурзі.