Российская Федерация объявила "persona non grata" еще одного сотрудника посольства Украины в Москве.

Источник: пресслужба российского МИДа, комментарий представителя украинского МИДа Олега Николенко

Дословно МИД РФ: "В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля с.г. объявила "persona non grata" сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, "persona non grata" объявлен сотрудник посольства Украины в России".

Комментарий МИД Украины: "Объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики и не имеет под собой никаких причин.

Ответ нашего государства на эту провокацию не заставит себя ждать. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины".

Детали: Украинский дипломату предложили покинуть территорию России до конца дня 30 апреля.

Спикер украинского МИДа назвал решение Москвы провокацией против сотрудников украинских дипломатических учреждений.

По словам Николенко, это решение подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной.

Детали: Украинскому дипломату предложили покинуть территорию России до конца дня 30 апреля.

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