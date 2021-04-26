Россия высылает украинского дипломата
Понедельник, 26 апреля 2021, 17:36
Российская Федерация объявила "persona non grata" еще одного сотрудника посольства Украины в Москве.
Источник: пресслужба российского МИДа
Дословно: "В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля с.г. объявила "persona non grata" сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, "persona non grata" объявлен сотрудник посольства Украины в России".
Детали: Украинскому дипломату предложили покинуть территорию России до конца дня 30 апреля.
Напомним:
- В ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.