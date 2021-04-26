Соратницю Навального оштрафували на сотні тисяч рублів

Суд в Москві визнав винною і оштрафував на 300 тисяч рублів нібито в повторному порушенні порядку організації неузгодженої акції юриста "Фонду боротьби з корупцією" і соратницю Олексія Навального Любов Соболь.

Джерело: російський "Интерфакс"

Дослівно: "Соболь визнана винною у вчиненні правопорушення (повторне порушення встановленого порядку організації або проведення акції), їй призначено адміністративний штраф в розмірі 300 тис. рублів".

Деталі: Соболь була затримана на мітингу в Москві 21 квітня.

Згідно з поліцейським рапортом, який опублікував її адвокат Володимир Воронін у своєму твіттері, Соболь звинувачували у закликах вийти на неузгоджену акцію в ефірі радіостанції "Ехо Москви". Адвокат зазначає, що "в цьому ефірі не було ні слова від Любові про мітинг".

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