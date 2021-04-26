Соратницю Навального оштрафували на сотні тисяч рублів
Суд в Москві визнав винною і оштрафував на 300 тисяч рублів нібито в повторному порушенні порядку організації неузгодженої акції юриста "Фонду боротьби з корупцією" і соратницю Олексія Навального Любов Соболь.
Джерело: російський "Интерфакс"
Дослівно: "Соболь визнана винною у вчиненні правопорушення (повторне порушення встановленого порядку організації або проведення акції), їй призначено адміністративний штраф в розмірі 300 тис. рублів".
Деталі: Соболь була затримана на мітингу в Москві 21 квітня.
Згідно з поліцейським рапортом, який опублікував її адвокат Володимир Воронін у своєму твіттері, Соболь звинувачували у закликах вийти на неузгоджену акцію в ефірі радіостанції "Ехо Москви". Адвокат зазначає, що "в цьому ефірі не було ні слова від Любові про мітинг".
Нагадаємо:
- В січні Соболь через мітинги вже штрафували - на 250 тисяч.
- У квітні Соболь визнали винною у так званій "квартирній справі" та приговорили до одного року умовно та виправних робіт.
- Штаби опозиціонера Олексія Навального в різних містах Росії оголосили про припинення своєї діяльності після того, як прокуратура призупинила їх роботу до рішення суду за позовом про екстремізм.