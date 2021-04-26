Соратницу Навального оштрафовали на сотни тысяч рублей

Суд в Москве признал виновной и оштрафовал на 300 тысяч рублей якобы в повторном нарушении порядка организации несогласованной акции юриста "Фонда борьбы с коррупцией" и соратницу Алексея Навального Любовь Соболь.

Источник: российский "Интерфакс"

Дословно: "Соболь признана виновной в правонарушении (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения акции), ей назначен административный штраф в размере 300 тыс. рублей".

Детали: Соболь была задержана на митинге в Москве 21 апреля.

Согласно полицейскому рапорту, который опубликовал ее адвокат Владимир Воронин в своем твиттере, Соболь обвиняли в призывах выйти на несогласованную акцию в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Адвокат отмечает, что "в этом эфире не было ни слова от Любови про митинг".

Напомним: