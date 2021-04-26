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Соратницу Навального оштрафовали на сотни тысяч рублей

Понедельник, 26 апреля 2021, 18:54

Суд в Москве признал виновной и оштрафовал на 300 тысяч рублей якобы в повторном нарушении порядка организации несогласованной акции юриста "Фонда борьбы с коррупцией" и соратницу Алексея Навального Любовь Соболь.

Источник: российский "Интерфакс"

Дословно: "Соболь признана виновной в правонарушении (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения акции), ей назначен административный штраф в размере 300 тыс. рублей".

Детали: Соболь была задержана на митинге в Москве 21 апреля.

Согласно полицейскому рапорту, который опубликовал ее адвокат Владимир Воронин в своем твиттере, Соболь обвиняли в призывах выйти на несогласованную акцию в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Адвокат отмечает, что "в этом эфире не было ни слова от Любови про митинг".

Напомним:

  • В январе Соболь из-за митингов уже штрафовали – на 250 тысяч.
  • В апреле Соболь признали виновной по так называемому "квартирному делу" и приговорили к одному году условно и исправительным работам.
  • Штабы Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности после того, как прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.

Темы: РосcияНавальныйштрафы


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