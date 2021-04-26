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Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе

Понедельник, 26 апреля 2021, 21:48

26 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из автоматических станковых гранатометов позиции украинских защитников, одного ранили.

Источник: ОТГ "Север"

Дословно: "В результате вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника удовлетворительное".

Детали: Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним: Президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны уже почти договорились о пасхальном перемирии на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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