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Макрон закликав Путіна відвести війська від України та дотримуватися перемир'я

Понеділок, 26 квітня 2021, 23:45
Макрон закликав Путіна відвести війська від України та дотримуватися перемир'я

Президент Франції Еммануель Макрон закликав російського колегу Володимира Путіна відвести війська й важке озброєння від українського кордону та дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: цитуючи телефонну розмову, France24, Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац, сайт Кремля

Деталі: Французькі видання повідомляють, що під час телефонної розмови Макрон закликав Путіна "сумлінно і стійко" забезпечити зниження напруженості з Україною, відвести війська й важке озброєння від українського кордону, а також чітко дотримуватися припинення вогню та відновити діалог.

Крім того, французький президент висловив Путіну стурбованість з приводу стану здоров'я ув'язненого російського опозиційного політика Олексія Навального і вимагає поважати його права. Макрон підтримав європейських партнерів у зв'язку з висилкою Росією чеських та італійських дипломатів.

У Кремлі оприлюднили свою версію розмови.

Дослівно Кремль: "Путін звернув увагу на провокаційні дії Києва, який цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення, ігнорує положення Мінських угод. Акцентовано на необхідності неухильного виконання київською владою раніше досягнутих домовленостей, перш за все - з налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу.

На прохання Макрона Путін прокоментував нинішній стан російсько-чеських відносин, підкресливши абсурдний характер висунутих Прагою на адресу Росії звинувачень і вжитих заходів.

Зачіпали й ситуацію навколо А. Навального".

Передісторія:

  • 22 квітня в Криму пройшов основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ.
  • За даними Міноборони РФ, до маневрів залучили понад 10 тисяч військовослужбовців, 1,2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму пройшли успішно, і що з 23 квітня війська починають повертатися в місця постійної дислокації.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяУкраїнаРосіяНавальнийПутін
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