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Макрон призвал Путина отвести войска от Украины и соблюдать перемирие

Понедельник, 26 апреля 2021, 23:45
Макрон призвал Путина отвести войска от Украины и соблюдать перемирие

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского коллегу Владимира Путина отвести войска и тяжелые вооружения от украинской границы и соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: France24, Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, сайт Кремля со ссылкой на телефонный разговор президентов

Детали: Французские издания сообщают, что во время телефонного разговора Макрон призвал Путина "добросовестно и устойчиво" обеспечить снижение напряженности с Украиной, отвести войска и тяжелое вооружение от украинской границы, а также четко соблюдать прекращение огня и возобновить диалог на основе доверия.

Кроме того, французский президент выразил Путину обеспокоенность по поводу состояния здоровья заключенного российского оппозиционного политика Алексея Навального и требует уважать его права.

Макрон поддержал европейских партнеров в связи с высылкой Россией чешских и итальянских дипломатов.

В Кремле обнародовали свою версию разговора.

Дословно Кремль: "Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. 

По просьбе Макрона Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий.

Затрагивалась и ситуация вокруг А. Навального".

Предыстория:

  • 22 апреля в Крыму прошел основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ.
  • По данным Минобороны РФ, в маневрах задействовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно, и что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации.  

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранцияУкраинаРосcияНавальныйПутин
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