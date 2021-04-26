Макрон призвал Путина отвести войска от границы с Украины и соблюдать перемирие
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского коллегу Владимира Путина отвести войска и тяжелые вооружения от украинской границы и соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.
Источник: France24, Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, сайт Кремля со ссылкой на телефонный разговор президентов
Детали: Французские издания сообщают, что во время телефонного разговора Макрон призвал Путина "добросовестно и устойчиво" обеспечить снижение напряженности с Украиной, отвести войска и тяжелое вооружение от украинской границы, а также четко соблюдать прекращение огня и возобновить диалог на основе доверия.
Кроме того, французский президент выразил Путину обеспокоенность по поводу состояния здоровья заключенного российского оппозиционного политика Алексея Навального и требует уважать его права.
Макрон поддержал европейских партнеров в связи с высылкой Россией чешских и итальянских дипломатов.
В Кремле обнародовали свою версию разговора.
Дословно Кремль: "Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.
По просьбе Макрона Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий.
Затрагивалась и ситуация вокруг А. Навального".
Предыстория:
- 22 апреля в Крыму прошел основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ.
- По данным Минобороны РФ, в маневрах задействовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно, и что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации.