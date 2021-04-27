Ердоган назвав заяву Байдена про геноцид вірмен "неправильним кроком"
Президент Туреччини Таїп Ердоган закликав президента США Джо Байдена якнайшвидше відкликати заяву про геноцид вірмен в Османській імперії.
Джерело: Ердоган, цитує Reuters
Пряма мова: "Я сподіваюся, що президент США якомога швидше відмовиться від цього неправильного кроку".
"Якщо ви кажете геноцид, то вам потрібно поглянути на себе і зробити переоцінку. Корінні американці, мені навіть не потрібно озвучувати, що з ними сталося".
Деталі: Ердоган закинув США, що вони не змогли вирішити багатовіковий конфлікт між Азербайджаном та Вірменією в Нагірному Карабасі.
Крім того, президент Туреччини вкотре закликав турецьких та вірменських істориків створити спільну комісію для розслідування подій 1915 року.
Також він нагадав Байдену непросту історію з корінними американцями і додав, що така історична правда не дозволяє "звинувачувати турецький народ у геноциді".
Передісторія:
- Президент США Джо Байден 24 квітня визнав масові вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом.
- МЗС Туреччини засудило визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен 1915 року.
- Речник і радник президента Туреччини Таїпа Ердогана Ібрагім Калін переконаний, що заява президента Сполучених Штатів Джо Байдена про геноцид вірмен "просто обурює".