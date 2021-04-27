Ердоган назвав заяву Байдена про геноцид вірмен "неправильним кроком"

Президент Туреччини Таїп Ердоган закликав президента США Джо Байдена якнайшвидше відкликати заяву про геноцид вірмен в Османській імперії.

Джерело: Ердоган, цитує Reuters

Пряма мова: "Я сподіваюся, що президент США якомога швидше відмовиться від цього неправильного кроку".

"Якщо ви кажете геноцид, то вам потрібно поглянути на себе і зробити переоцінку. Корінні американці, мені навіть не потрібно озвучувати, що з ними сталося".

Деталі: Ердоган закинув США, що вони не змогли вирішити багатовіковий конфлікт між Азербайджаном та Вірменією в Нагірному Карабасі.

Крім того, президент Туреччини вкотре закликав турецьких та вірменських істориків створити спільну комісію для розслідування подій 1915 року.

Також він нагадав Байдену непросту історію з корінними американцями і додав, що така історична правда не дозволяє "звинувачувати турецький народ у геноциді".

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