Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган назвав заяву Байдена про геноцид вірмен "неправильним кроком"

Вівторок, 27 квітня 2021, 01:28
Ердоган назвав заяву Байдена про геноцид вірмен неправильним кроком

Президент Туреччини Таїп Ердоган закликав президента США Джо Байдена якнайшвидше відкликати заяву про геноцид вірмен в Османській імперії.

Джерело: Ердоган, цитує Reuters

Пряма мова: "Я сподіваюся, що президент США якомога швидше відмовиться від цього неправильного кроку".

"Якщо ви кажете геноцид, то вам потрібно поглянути на себе і зробити переоцінку. Корінні американці, мені навіть не потрібно озвучувати, що з ними сталося".

Деталі: Ердоган закинув США, що вони не змогли вирішити багатовіковий конфлікт між Азербайджаном та Вірменією в Нагірному Карабасі.

Крім того, президент Туреччини вкотре закликав турецьких та вірменських істориків створити спільну комісію для розслідування подій 1915 року.

Також він нагадав Байдену непросту історію з корінними американцями і додав, що така історична правда не дозволяє "звинувачувати турецький народ у геноциді".

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден 24 квітня визнав масові вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом.
  • МЗС Туреччини засудило визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен 1915 року.
  • Речник і радник президента Туреччини Таїпа Ердогана Ібрагім Калін переконаний, що заява президента Сполучених Штатів Джо Байдена про геноцид вірмен "просто обурює".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: