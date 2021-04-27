Эрдоган назвал заявление Байдена о геноциде армян "неправильным шагом"

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал президента США Джо Байдена быстрее отозвать заявление о геноциде армян в Османской империи.

Источник: Эрдоган, цитирует Reuters

Прямая речь: "Я надеюсь, что президент США как можно скорее откажется от этого неправильного шага".

"Если вы говорите геноцид, то вам нужно взглянуть на себя и сделать переоценку. Коренные американцы, мне даже не нужно озвучивать, что с ними произошло".

Детали: Эрдоган забросил США, что они не смогли решить многовековой конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Кроме того, президент Турции вновь призвал турецких и армянских историков создать совместную комиссию для расследования событий 1915 года.

Также он напомнил Байдену непростую историю с коренными американцами и добавил, что такая историческая правда не позволяет "обвинять турецкий народ в геноциде".

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