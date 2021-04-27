Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган назвал заявление Байдена о геноциде армян "неправильным шагом"

Вторник, 27 апреля 2021, 01:28
Эрдоган назвал заявление Байдена о геноциде армян неправильным шагом

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал президента США Джо Байдена быстрее отозвать заявление о геноциде армян в Османской империи.

Источник: Эрдоган, цитирует Reuters

Прямая речь: "Я надеюсь, что президент США как можно скорее откажется от этого неправильного шага".

"Если вы говорите геноцид, то вам нужно взглянуть на себя и сделать переоценку. Коренные американцы, мне даже не нужно озвучивать, что с ними произошло".

Детали: Эрдоган забросил США, что они не смогли решить многовековой конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Кроме того, президент Турции вновь призвал турецких и армянских историков создать совместную комиссию для расследования событий 1915 года.

Также он напомнил Байдену непростую историю с коренными американцами и добавил, что такая историческая правда не позволяет "обвинять турецкий народ в геноциде".

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден 24 апрелы признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
  • МИД Турции осудило признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в 1915 году.
  • Спикер и советник президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин убежден, что заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о геноциде армян "просто возмущает".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: