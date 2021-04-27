Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Штати вперше планують експорт мільйонів доз вакцини AstraZeneca

Вівторок, 27 квітня 2021, 03:44

США оголосили, що розпочинають планувати розподіл серед країн світу мільйонів доз ковід-вакцини AstraZeneca власного виробництва.

Джерело: Речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Адміністрація розглядає варіанти розподілу виготовленої у США вакцини AstraZeneca впродовж кількох наступних місяців".

"Перш ніж будь-які дози препарату AstraZeneca будуть відправлені зі Сполучених Штатів, Агентство контролю за медикаментами та харчовими продуктами (FDA) підтвердить, що вони відповідають вимогам якості".

Деталі: Псакі нагадала, що в США вже затверджені три вакцини, однак препарат від AstraZeneca не проходив відповідних процедур схвалення американськими регуляторами.

Речниця Білого дому також зазначила, що найближчим часом адміністрація США оголосить більше деталей про плани поширення вакцин серед інших країн.

Передісторія:

  • США на початку березня повідомили Європейському Союзу, що поставок вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca в найближчий час очікувати не варто.
  • Адміністрація президента США Джо Байдена на початку квітня зупинила виробництво вакцини проти COVID-19 виробника AstraZeneca на заводі в Балтиморі.

Теми: СШАвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Макрон закликав Путіна відвести війська від України та дотримуватися перемир'я

У Туреччині оголосили жорсткий карантин

Новини 26 квітня: захист кандидатської Киви, плани Зеленського щодо зустрічі з Путіним

Президентка Єврокомісії назвала сексизм причиною "диванного скандалу" в Туреччині

Вибухи на складах у Чехії могли бути частиною операції ГРУ проти України – розслідувачі

Найбільша фракція Європарламенту виступила за розширення санкцій проти РФ

Усі новини...
США
США готують візит держсекретаря Блінкена в Україну – CNN
Ердоган назвав заяву Байдена про геноцид вірмен "неправильним кроком"
У космос успішно запустили ракету із секретним вантажем Пентагону
Останні новини
04:44
За вихідні на Донбасі зафіксували майже 400 порушень тиші – місія ОБСЄ
04:18
В окупованому Криму вирішили шукати прісну воду під дном Азовського моря
03:44
Штати вперше планують експорт мільйонів доз вакцини AstraZeneca
03:20
У Бразилії рекомендують не закупляти російський "Спутник V" – Reuters
02:45
Канада продовжить щеплення вакцинами Johnson & Johnson і AstraZeneca
01:56
США готують візит держсекретаря Блінкена в Україну – CNN
01:28
Ердоган назвав заяву Байдена про геноцид вірмен "неправильним кроком"
00:48
відеоУ космос успішно запустили ракету із секретним вантажем Пентагону
23:45
Макрон закликав Путіна відвести війська від України та дотримуватися перемир'я
23:03
Уряд Німеччини засудив заборону діяльності штабів Навального
Усі новини...