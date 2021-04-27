Штати вперше планують експорт мільйонів доз вакцини AstraZeneca

США оголосили, що розпочинають планувати розподіл серед країн світу мільйонів доз ковід-вакцини AstraZeneca власного виробництва.

Джерело: Речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Адміністрація розглядає варіанти розподілу виготовленої у США вакцини AstraZeneca впродовж кількох наступних місяців".

"Перш ніж будь-які дози препарату AstraZeneca будуть відправлені зі Сполучених Штатів, Агентство контролю за медикаментами та харчовими продуктами (FDA) підтвердить, що вони відповідають вимогам якості".

Деталі: Псакі нагадала, що в США вже затверджені три вакцини, однак препарат від AstraZeneca не проходив відповідних процедур схвалення американськими регуляторами.

Речниця Білого дому також зазначила, що найближчим часом адміністрація США оголосить більше деталей про плани поширення вакцин серед інших країн.

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