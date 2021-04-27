Штаты впервые планируют экспорт миллионов доз вакцины AstraZeneca
США объявили, что начинают планировать распределение среди стран мира миллионов доз ковид-вакцины AstraZeneca собственного производства.
Источник: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Администрация рассматривает варианты распределения изготовленной в США вакцины AstraZeneca в течение нескольких следующих месяцев".
"Прежде чем любые дозы AstraZeneca будут отправлены из США, Агентство контроля медикаментами и пищевыми продуктами (FDA) подтвердит, что они соответствуют требованиям качества".
Детали: Псаки напомнила, что в США уже утверждены три вакцины, однако препарат от AstraZeneca не проходил соответствующих процедур одобрения американскими регуляторами.
Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что в ближайшее время администрация США объявит больше деталей о планах распространения вакцин среди других стран.
Предыстория:
- США в начале марта сообщили Европейскому Союзу, что поставок вакцины от коронавируса производства AstraZeneca в ближайшее время ожидать не стоит.
- Администрация президента США Джо Байдена в начале апреля остановила производство вакцины против COVID-19 производителя AstraZeneca на заводе в Балтиморе.