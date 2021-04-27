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Штаты впервые планируют экспорт миллионов доз вакцины AstraZeneca

Вторник, 27 апреля 2021, 03:44

США объявили, что начинают планировать распределение среди стран мира миллионов доз ковид-вакцины AstraZeneca собственного производства.

Источник: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Администрация рассматривает варианты распределения изготовленной в США вакцины AstraZeneca в течение нескольких следующих месяцев".

"Прежде чем любые дозы AstraZeneca будут отправлены из США, Агентство контроля медикаментами и пищевыми продуктами (FDA) подтвердит, что они соответствуют требованиям качества".

Детали: Псаки напомнила, что в США уже утверждены три вакцины, однако препарат от AstraZeneca не проходил соответствующих процедур одобрения американскими регуляторами.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что в ближайшее время администрация США объявит больше деталей о планах распространения вакцин среди других стран.

Предыстория:

  • США в начале марта сообщили Европейскому Союзу, что поставок вакцины от коронавируса производства AstraZeneca в ближайшее время ожидать не стоит.
  • Администрация президента США Джо Байдена в начале апреля остановила производство вакцины против COVID-19 производителя AstraZeneca на заводе в Балтиморе.

Темы: СШАвакцинация


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