Штаты впервые планируют экспорт миллионов доз вакцины AstraZeneca

США объявили, что начинают планировать распределение среди стран мира миллионов доз ковид-вакцины AstraZeneca собственного производства.

Источник: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Администрация рассматривает варианты распределения изготовленной в США вакцины AstraZeneca в течение нескольких следующих месяцев".

"Прежде чем любые дозы AstraZeneca будут отправлены из США, Агентство контроля медикаментами и пищевыми продуктами (FDA) подтвердит, что они соответствуют требованиям качества".

Детали: Псаки напомнила, что в США уже утверждены три вакцины, однако препарат от AstraZeneca не проходил соответствующих процедур одобрения американскими регуляторами.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что в ближайшее время администрация США объявит больше деталей о планах распространения вакцин среди других стран.

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