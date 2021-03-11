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США не постачатимуть ЄС вакцину AstraZeneca – Reuters

Четвер, 11 березня 2021, 23:45
США не постачатимуть ЄС вакцину AstraZeneca – Reuters

США повідомив Європейському Союзу, що поставок вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca в найближчий час очікувати не варто. 

Джерело: Reuters із посиланням на два джерела

Деталі: Високопоставлений дипломат ЄС розповів, що Європейська комісія вже повідомила країнам-членам Союзу, що очікувати поставок від США не варто. 

В AstraZeneca від коментарів відмовились. 

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, США публічно та у приватному порядку дали зрозуміти, що у першу чергу зосередяться на забезпечені вакциною американців. Водночас вакцина від AstraZeneca ще навіть не схвалена у США. Досі невідомо, яким чином уряд планує обмежити постачання препарату до ЄС. 

Раніше в компанії заявили, що скоротять поставки вакцини у другому кварталі як мінімум наполовину до менш ніж 90 мільйонів доз. 

Вакцина AstraZeneca виробляється у США на заводі недалеко від Балтімора. 

Що передувало: Наприкінці лютого повідомлялось, AstraZeneca може поставити до Європейського Союзу наполовину менше законтрактованої кількості вакцин проти COVID-19.

Нагадаємо: 

  • ЄС домовився з виробником вакцин проти коронавірусу BioNTech-Pfizer про постачання ще 4 млн доз
  • Наприкінці лютого повідомлялося, що Pfizer досі не поставила до ЄС близько 10 мільйонів доз вакцин – вони мали надійти в грудні. Компанія зобов'язалася надати ці дози до кінця березня.

Українська правда
Теми: вакцинаціяСШАЄС
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