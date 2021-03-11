США не постачатимуть ЄС вакцину AstraZeneca – Reuters
США повідомив Європейському Союзу, що поставок вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca в найближчий час очікувати не варто.
Джерело: Reuters із посиланням на два джерела
Деталі: Високопоставлений дипломат ЄС розповів, що Європейська комісія вже повідомила країнам-членам Союзу, що очікувати поставок від США не варто.
В AstraZeneca від коментарів відмовились.
За словами речниці Білого дому Джен Псакі, США публічно та у приватному порядку дали зрозуміти, що у першу чергу зосередяться на забезпечені вакциною американців. Водночас вакцина від AstraZeneca ще навіть не схвалена у США. Досі невідомо, яким чином уряд планує обмежити постачання препарату до ЄС.
Раніше в компанії заявили, що скоротять поставки вакцини у другому кварталі як мінімум наполовину до менш ніж 90 мільйонів доз.
Вакцина AstraZeneca виробляється у США на заводі недалеко від Балтімора.
Що передувало: Наприкінці лютого повідомлялось, AstraZeneca може поставити до Європейського Союзу наполовину менше законтрактованої кількості вакцин проти COVID-19.
Нагадаємо:
- ЄС домовився з виробником вакцин проти коронавірусу BioNTech-Pfizer про постачання ще 4 млн доз.
- Наприкінці лютого повідомлялося, що Pfizer досі не поставила до ЄС близько 10 мільйонів доз вакцин – вони мали надійти в грудні. Компанія зобов'язалася надати ці дози до кінця березня.