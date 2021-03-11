США не постачатимуть ЄС вакцину AstraZeneca – Reuters

США повідомив Європейському Союзу, що поставок вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca в найближчий час очікувати не варто.

Джерело: Reuters із посиланням на два джерела

Деталі: Високопоставлений дипломат ЄС розповів, що Європейська комісія вже повідомила країнам-членам Союзу, що очікувати поставок від США не варто.

В AstraZeneca від коментарів відмовились.

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, США публічно та у приватному порядку дали зрозуміти, що у першу чергу зосередяться на забезпечені вакциною американців. Водночас вакцина від AstraZeneca ще навіть не схвалена у США. Досі невідомо, яким чином уряд планує обмежити постачання препарату до ЄС.

Раніше в компанії заявили, що скоротять поставки вакцини у другому кварталі як мінімум наполовину до менш ніж 90 мільйонів доз.

Вакцина AstraZeneca виробляється у США на заводі недалеко від Балтімора.

Що передувало: Наприкінці лютого повідомлялось, AstraZeneca може поставити до Європейського Союзу наполовину менше законтрактованої кількості вакцин проти COVID-19.

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