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Російські окупанти на Донбасі 12 разів гатили із забороненої зброї

Вівторок, 27 квітня 2021, 07:59

За добу 26 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, з початку доби 27 квітня – тричі зривали "тишу".

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем поблизу Водяного.

З мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ – ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя противник два рази відкривав вогонь по українським позиціям, застосувавши гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Стан здоров’я захисника – задовільний.

На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 27 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Так, біля Водяного російські окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру.

Неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо: 26 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції українських захисників, одного поранили.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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