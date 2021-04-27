Российские оккупанты в Донбассе 12 раз били с запрещенного оружия

За сутки 26 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, с начала суток 27 апреля - трижды срывали "тишину".

Источник: Штаб ООС

Детали: В частности, враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного.

С минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а у населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Павлополя противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья защитника - удовлетворительное.

На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 27 апреля зафиксировано 3 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск.

Так, у Водяного российские оккупанты применили запрещены Минскими договоренностями минометы 120-го калибра.

Недалеко от населенного пункта майорских враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - со станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним: 26 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из автоматических станковых гранатометов позиции украинских защитников, одного ранили.