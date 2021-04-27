432 украинца умерли от COVID за сутки, госпитализаций стало меньше

За сутки 26 апреля в Украине зафиксировали 7 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 650 человек, умерли 432 больных, выздоровела 17 391 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Наблюдается уменьшение госпитализаций и увеличение выздоровлений. Днем ранее, в воскресенье 25 апреля, зарегистрировали 5 062 случая COVID-19, госпитализировали 2 061 человека, умерли 195 больных, выздоровели 6 910 человек; неделей ранее, за сутки 19 апреля, зафиксировали 8 940 случаев коронавируса, госпитализировали 2 042 человека, умерли 367 больных, выздоровели 12 075 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Среди новых заболевших – 336 детей и 202 медработника.

Летальных случаев больше всего зафиксировали в Черкасской (34) и Одесской (33) областях, в Киеве (31), во Львовской (28), Полтавской (27), Харьковской (24), Запорожской (23), Хмельницкой (22) и Сумской (20) областях.

Тестирований в этот понедельник сделали 72 239: методом ПЦР – 35 761, методом ИФА – 15 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 345.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 038 248 человек, из них выздоровели 1 596 829 человек, умерли 42 950 больных.

Сейчас коронавирус, по официальным данным, имеют 398 469 жителей Украины.

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