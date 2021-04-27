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432 украинца умерли от COVID за сутки, госпитализаций стало меньше

Вторник, 27 апреля 2021, 08:15

За сутки 26 апреля в Украине зафиксировали 7 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 650 человек, умерли 432 больных, выздоровела 17 391 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Наблюдается уменьшение госпитализаций и увеличение выздоровлений. Днем ранее, в воскресенье 25 апреля, зарегистрировали 5 062 случая COVID-19, госпитализировали 2 061 человека, умерли 195 больных, выздоровели 6 910 человек; неделей ранее, за сутки 19 апреля, зафиксировали 8 940 случаев коронавируса, госпитализировали 2 042 человека, умерли 367 больных, выздоровели 12 075 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Среди новых заболевших – 336 детей и 202 медработника.

 

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинация


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