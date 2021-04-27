Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива приложил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.

Источник: расследование Даниила Мокрика для Bihus.Info

Дословно: "В диссертации Киви, опубликованной на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, указано, что Илья Кива принимал участие в двух научных конференциях МАУП в 2018 и 2019 годах. При этом там указано, что работы Киви опубликованы в сборниках на ст. 152-154 и ст. 414-416 соответственно".

Детали: В то же время какого-то подтверждения этому журналисты не нашли, потому что имеющийся в интернете официальный сборник материалов конференции 2018 года насчитывает только 144 страницы, а сборник конференции 2019 года – 414 страниц, последняя из которых содержит выходные данные.

В обоих из них работы Кивы отсутствуют.

Журналисты спросили координатора обеих конференций Оксану Пархоменко-Куцевил, принимал ли в них участие Кива, однако вспомнить нардепа она не смогла.

Также к своей диссертации Кива приложил несколько справок, которые должны подтверждать практическое значение его научной работы. В частности, справку от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению", подписанную Ольгой Руденко. Но, журналисты выяснили, что подпись на этой справке существенно отличается от подписи Руденко на других документах, которые есть в свободном доступе.

После того, как журналисты обратились к упомянутой ОО с вопросом относительно отличия подписи Руденко в справке для Кивы, на сайте Института заменили файл с диссертацией нардепа. В новой версии файла также содержится справка от той же организации с теми же исходными данными, но подписанная не Руденко, а Евгением Романенко (президент ОО и одновременно – руководитель МАУП, в котором Кива проходил аспирантуру).

Журналисты отмечают, что на сервере Института подготовки кадров еще в течение нескольких дней можно было найти оба файла с диссертацией Кивы (первый вариант с поддельной справкой и второй вариант с замененной справкой).

Сейчас первая версия диссертация удалена, но копия удаленной страницы есть на сервисе Internet Archive.

Кива также приложил к диссертации справку от Офиса генпрокурора, в которой указано, что Офис генпрокурора уже внедряет результаты исследований нардепа от ОПЗЖ в свою деятельность.

Однако генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что официально диссертация Кивы в Офис генпрокурора не поступала, а справка является "личной позицией" человека, который ее выдал. Однако, журналисты подчеркивают, что на справке, кроме подписи, также есть официальная печать Офиса генпрокурора.

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