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Кива приложил к диссертации поддельные справки и солгал о конференциях

Вторник, 27 апреля 2021, 10:05

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива приложил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.

Источник: расследование Даниила Мокрика для Bihus.Info

Дословно: "В диссертации Киви, опубликованной на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, указано, что Илья Кива принимал участие в двух научных конференциях МАУП в 2018 и 2019 годах. При этом там указано, что работы Киви опубликованы в сборниках на ст. 152-154 и ст. 414-416 соответственно".

Детали: В то же время какого-то подтверждения этому журналисты не нашли, потому что имеющийся в интернете официальный сборник материалов конференции 2018 года насчитывает только 144 страницы, а сборник конференции 2019 года – 414 страниц, последняя из которых содержит выходные данные.

В обоих из них работы Киви отсутствуют.

Журналисты спросили координатора обеих конференций Оксану Пархоменко-Куцевил, принимал ли в них участие Кива, однако вспомнить нардепа она не смогла. 

Также к своей диссертации Кива приложил несколько справок, которые должны подтверждать практическое значение его научной работы. В частности, справку от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению", подписанную Ольгой Руденко. Но, журналисты выяснили, что подпись на этой справке существенно отличается от подписи Руденко на других документах, которые есть в свободном доступе.

После того, как журналисты обратились к упомянутой ОО с вопросом относительно отличия подписи Руденко в справке для Киви, на сайте Института заменили файл с диссертацией нардепа. В новой версии файла также содержится справка от той же организации с теми же исходными данными, но подписанная не Руденко, а Евгением Романенко (президент ОО и одновременно – руководитель МАУП, в котором Кива проходил аспирантуру).

Дополняется...



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