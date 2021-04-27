Російські лікарі не знайшли загрози життю Навального

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що опозиціонера Олексія Навального в тюрмі оглянули лікарі вищої кваліфікації і не знайшли загрози його життю.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ті медичні документи, які я отримала на ознайомлення, містять висновки, що загрози життю Навального немає".

Деталі: За її словами, Навального "кілька разів обстежували лікарі поза системою ФСВП".

Зокрема, його нібито привозили у Володимирську обласну лікарню і оглядали медики різних напрямків.

Серед них, за словами Москалькової, лікарі вищої кваліфікації, заввідділу Володимирській лікарні, лікар з обласного департаменту охорони здоров'я.

На питання, чи потрібно Навальному додаткове спостереження лікарів при виході з голодування, Москалькова відповіла: "Вихід з голодування завжди вимагає спостереження і, за моїми даними, таке щоденне спостереження здійснюється".

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