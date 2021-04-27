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Російські лікарі не знайшли загрози життю Навального

Вівторок, 27 квітня 2021, 12:06
Російські лікарі не знайшли загрози життю Навального

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що опозиціонера Олексія Навального в тюрмі оглянули лікарі вищої кваліфікації і не знайшли загрози його життю.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ті медичні документи, які я отримала на ознайомлення, містять висновки, що загрози життю Навального немає".

Деталі: За її словами, Навального "кілька разів обстежували лікарі поза системою ФСВП".

Зокрема, його нібито привозили у Володимирську обласну лікарню і оглядали медики різних напрямків.

Серед них, за словами Москалькової, лікарі вищої кваліфікації, заввідділу Володимирській лікарні, лікар з обласного департаменту охорони здоров'я.

На питання, чи потрібно Навальному додаткове спостереження лікарів при виході з голодування, Москалькова відповіла: "Вихід з голодування завжди вимагає спостереження і, за моїми даними, таке щоденне спостереження здійснюється".

Передісторія:

  • Здоров'я Навального серйозно похитнулося в колонії загального режиму ІК-2 в місті Покров, куди його етапували. Повідомлялося, що Навальний відчуває сильні болі в спині і в правій нозі, яка у нього практично не діє. Він оголосив голодування, вимагаючи допуску лікаря.
  • Лікарі російського опозиціонера заявляють про його критичний станза результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.
  • Адвокат Навального каже, що його підзахисний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії № 3 у Володимирській області РФ.
  • 23 квітня Навальний припинив голодування, яке почав 31 березня.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийРосія
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