Російські лікарі не знайшли загрози життю Навального
Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що опозиціонера Олексія Навального в тюрмі оглянули лікарі вищої кваліфікації і не знайшли загрози його життю.
Джерело: російський "Інтерфакс"
Пряма мова: "Ті медичні документи, які я отримала на ознайомлення, містять висновки, що загрози життю Навального немає".
Деталі: За її словами, Навального "кілька разів обстежували лікарі поза системою ФСВП".
Зокрема, його нібито привозили у Володимирську обласну лікарню і оглядали медики різних напрямків.
Серед них, за словами Москалькової, лікарі вищої кваліфікації, заввідділу Володимирській лікарні, лікар з обласного департаменту охорони здоров'я.
На питання, чи потрібно Навальному додаткове спостереження лікарів при виході з голодування, Москалькова відповіла: "Вихід з голодування завжди вимагає спостереження і, за моїми даними, таке щоденне спостереження здійснюється".
Передісторія:
- Здоров'я Навального серйозно похитнулося в колонії загального режиму ІК-2 в місті Покров, куди його етапували. Повідомлялося, що Навальний відчуває сильні болі в спині і в правій нозі, яка у нього практично не діє. Він оголосив голодування, вимагаючи допуску лікаря.
- Лікарі російського опозиціонера заявляють про його критичний станза результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.
- Адвокат Навального каже, що його підзахисний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії № 3 у Володимирській області РФ.
- 23 квітня Навальний припинив голодування, яке почав 31 березня.