Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні - адвокат

Засуджений у Росії опозиційний політик Олексій Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії № 3 у Володимирській області РФ.

Джерело: адвокат Навального Вадим Кобзєв в Twitter

Деталі: За словами захисника, Навального госпіталізували в неділю 18 квітня, все "лікування", яке отримує голодуючий політв'язень - крапельниця з глюкозою: першу - поставили з четвертого разу.

Пряма мова: "Вчора ввечері три медсестри зробили шість спроб зробити ще одну крапельницю, але так і не змогли потрапити у вену. Тепер тільки всі руки сколені і в синцях.

На цьому "лікувальні процедури" ФСВП закінчилися. Більше нічого не було, і не вірте жодному їхньому слову".

Додатково: В Instagram Навального з'явився новий запис, в якому політик описує своє нинішнє становище: "Ходить, похитуючись, скелет по камері ... Мною зараз, правда, можна лякати дітей, які відмовляються їсти".

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