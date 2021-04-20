Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні - адвокат

Вівторок, 20 квітня 2021, 18:34
Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні - адвокат

Засуджений у Росії опозиційний політик Олексій Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії № 3 у Володимирській області РФ.

Джерело: адвокат Навального Вадим Кобзєв в Twitter

Деталі: За словами захисника, Навального госпіталізували в неділю 18 квітня, все "лікування", яке отримує голодуючий політв'язень - крапельниця з глюкозою: першу - поставили з четвертого разу.

Пряма мова: "Вчора ввечері три медсестри зробили шість спроб зробити ще одну крапельницю, але так і не змогли потрапити у вену. Тепер тільки всі руки сколені і в синцях.

На цьому "лікувальні процедури" ФСВП закінчилися. Більше нічого не було, і не вірте жодному їхньому слову".

Додатково: В Instagram Навального з'явився новий запис, в якому політик описує своє нинішнє становище: "Ходить, похитуючись, скелет по камері ... Мною зараз, правда, можна лякати дітей, які відмовляються їсти".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Передісторія:

  • Навального, який оголосив голодування у виправній колонії з вимогою пустити до нього лікаря, перевели з медичної частини назад у загін.
  • Лікарі російського опозиціонера заявляють про його критичний стан за результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.
  • Адміністрація президента США Джо Байдена попередила російську владу про наслідки у разі смерті Навального у в'язниці.
  • Глава Ради з прав людини при президенті РФ Валерій Фадєєв заявив, що не збирається відвідувати в колонії хворого опозиціонера: "Побачу хвору людину і що?".

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Навальний
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Проти Навального порушили нову справу, загрожує довічне
Останні новини
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: