Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні - адвокат

Вівторок, 20 квітня 2021, 18:34

Засуджений у Росії опозиційний політик Олексій Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії № 3 у Володимирській області РФ.

Джерело: адвокат Навального Вадим Кобзєв в Twitter

Деталі: За словами захисника, Навального госпіталізували в неділю 18 квітня, все "лікування", яке отримує голодуючий політв'язень - крапельниця з глюкозою: першу - поставили з четвертого разу.

Пряма мова: "Вчора ввечері три медсестри зробили шість спроб зробити ще одну крапельницю, але так і не змогли потрапити у вену. Тепер тільки всі руки сколені і в синцях.

На цьому "лікувальні процедури" ФСВП закінчилися. Більше нічого не було, і не вірте жодному їхньому слову".

Додатково: В Instagram Навального з'явився новий запис, в якому політик описує своє нинішнє становище: "Ходить, похитуючись, скелет по камері ... Мною зараз, правда, можна лякати дітей, які відмовляються їсти".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Передісторія:

  • Навального, який оголосив голодування у виправній колонії з вимогою пустити до нього лікаря, перевели з медичної частини назад у загін.
  • Лікарі російського опозиціонера заявляють про його критичний стан за результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.
  • Адміністрація президента США Джо Байдена попередила російську владу про наслідки у разі смерті Навального у в'язниці.
  • Глава Ради з прав людини при президенті РФ Валерій Фадєєв заявив, що не збирається відвідувати в колонії хворого опозиціонера: "Побачу хвору людину і що?".

Теми: НавальнийРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоСанкції проти контрабандистів: Зеленський позбавив трьох українців громадянства - джерело

відео Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України

відеоЛукашенко радив депутату "Слуги народу", що робити з Донбасом

Помер чоловік, який жорстоко побив жінку в потязі "Київ-Маріуполь"

інфографікаОдна з найпроблемніших областей невдовзі вийде з "червоної" COVID-зони – МОЗ

В ПАРЄ звинуватили Росію у підриві зусиль із закінчення війни на Донбасі

Усі новини...
Навальний
Путінський омбудсмен відмовився відвідувати Навального: "Побачу хвору людину і що?"
Навального переводять в стаціонар лікарні – тюремники
У Держдумі РФ заявили, що США виписали Навальному квиток на той світ
Останні новини
19:10
Молдова заперечила видачу паспорта агенту ГРУ РФ, який влаштував вибухи у Чехії
18:55
Міністерство енергетики може очолити віцепрезидент "Енергоатома"
18:43
Росія буде готова до нападу за кілька тижнів – Кулеба
18:42
Гривня трохи послабилась на закритті міжбанку
18:42
Вибухи на складах зброї у Чехії готували 6 співробітників ГРУ РФ - Bellingcat
18:35
Роздрібна торгівля з початку року зросла на 7,5%
18:34
Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні - адвокат
18:26
Відновлення "тиші" на Донбасі: українці в ТКГ кажуть про суттєвий прогрес
18:10
Головного інженера залізниці на Львівщині підозрюють у махінаціях
18:01
Регулятор ЄС виявив можливий зв’язок вакцини Johnson&Johnson з випадками тромбозу
Усі новини...