Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні - адвокат
Засуджений у Росії опозиційний політик Олексій Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії № 3 у Володимирській області РФ.
Джерело: адвокат Навального Вадим Кобзєв в Twitter
Деталі: За словами захисника, Навального госпіталізували в неділю 18 квітня, все "лікування", яке отримує голодуючий політв'язень - крапельниця з глюкозою: першу - поставили з четвертого разу.
Пряма мова: "Вчора ввечері три медсестри зробили шість спроб зробити ще одну крапельницю, але так і не змогли потрапити у вену. Тепер тільки всі руки сколені і в синцях.
На цьому "лікувальні процедури" ФСВП закінчилися. Більше нічого не було, і не вірте жодному їхньому слову".
Додатково: В Instagram Навального з'явився новий запис, в якому політик описує своє нинішнє становище: "Ходить, похитуючись, скелет по камері ... Мною зараз, правда, можна лякати дітей, які відмовляються їсти".
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Передісторія:
- Навального, який оголосив голодування у виправній колонії з вимогою пустити до нього лікаря, перевели з медичної частини назад у загін.
- Лікарі російського опозиціонера заявляють про його критичний стан за результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.
- Адміністрація президента США Джо Байдена попередила російську владу про наслідки у разі смерті Навального у в'язниці.
- Глава Ради з прав людини при президенті РФ Валерій Фадєєв заявив, що не збирається відвідувати в колонії хворого опозиціонера: "Побачу хвору людину і що?".