Российские врачи не нашли угрозы жизни Навального

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что оппозиционера Алексея Навального в тюрьме осмотрели врачи высшей квалификации и не нашли угрозы его жизни.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Те медицинские документы, которые я получила на ознакомление, содержат выводы, что угрозы жизни Навального нет".

Детали: По ее словам, Навального "несколько раз обследовали врачи вне системы ФСИН".

В частности, его якобы привозили во Владимирскую областную больницу и осматривали медики разных направлений.

Среди них, по словам Москальковой, врачи высшей квалификации, завотделения Владимирской больницы, врач из областного департамента здравоохранения.

На вопрос, необходимо ли Навальному дополнительное наблюдение врачей при выходе из голодовки, Москалькова ответила: "Выход из голодовки всегда требует наблюдения и, по моим данным, такое ежедневное наблюдение осуществляется".

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