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Российские врачи не нашли угрозы жизни Навального

Вторник, 27 апреля 2021, 12:06

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что оппозиционера Алексея Навального в тюрьме осмотрели врачи высшей квалификации и не нашли угрозы его жизни.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Те медицинские документы, которые я получила на ознакомление, содержат выводы, что угрозы жизни Навального нет".

Детали: По ее словам, Навального "несколько раз обследовали врачи вне системы ФСИН".

В частности, его якобы привозили во Владимирскую областную больницу и осматривали медики разных направлений.

Среди них, по словам Москальковой, врачи высшей квалификации, завотделения Владимирской больницы, врач из областного департамента здравоохранения.

На вопрос, необходимо ли Навальному дополнительное наблюдение врачей при выходе из голодовки, Москалькова ответила: "Выход из голодовки всегда требует наблюдения и, по моим данным, такое ежедневное наблюдение осуществляется".

Что было раньше:

  • В марте адвокаты заявили о стремительном ухудшении его состояния здоровья. По их словам, Навальный испытываетсильные боли в спине и в правой ноге, которая у него практически не действует.
  • 31 марта Навальный объявил голодовку, требуя пустить к нему врача.
  • Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.
  • 23 апреля Навальный прекратил голодовку, которую начал 31 марта.

Темы: НавальныйРосcия


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