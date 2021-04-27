Найманці РФ 4 рази порушили "тишу": використовували заборонену зброю

Станом на 12 годину 27 квітня зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації: відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру та протитанкового ракетного комплексу.

Джерело: повідомлення Міноборони

Деталі: Зокрема, міномет ворог використовував біля Водяного, а протитанковий ракетний комплекс – біля Опитного.

Окрім того, біля Майорська окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед наших захисників від початку поточної доби немає.

Що передувало: За добу 26 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, з початку доби 27 квітня – тричі зривали "тишу".