Найманці РФ 4 рази порушили "тишу": використовували заборонену зброю
Станом на 12 годину 27 квітня зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації: відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру та протитанкового ракетного комплексу.
Джерело: повідомлення Міноборони
Деталі: Зокрема, міномет ворог використовував біля Водяного, а протитанковий ракетний комплекс – біля Опитного.
Окрім того, біля Майорська окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів.
Бойових втрат серед наших захисників від початку поточної доби немає.
Що передувало: За добу 26 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, з початку доби 27 квітня – тричі зривали "тишу".