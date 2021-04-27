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Наемники РФ 4 раза нарушили "тишину": использовали запрещенное оружие

Вторник, 27 апреля 2021, 14:06

По состоянию на 12:00 27 апреля зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации: открывали огонь из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса.

Источник: сообщение Минобороны

Детали: В частности, миномет враг использовал у Водяного, а противотанковый ракетный комплекс – возле Опытного.

Кроме того, у Майорска оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки – с станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет. 

Что предшествовало: За сутки 26 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, с начала суток 27 апреля – трижды срывали "тишину".

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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