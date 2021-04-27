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Україна і Туреччина домовились розвивати туризм

Вівторок, 27 квітня 2021, 14:10

Україна і Туреччина підписали меморандум про поглиблення співпраці у галузі туризму.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Telegram

Деталі: За його словами, відповідний документ, який був спільною ініціативою, підписали Ткаченко і його турецький колега - міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсою.

Меморандум передбачає:

– Посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів. У 2020-му Туреччину відвідало близько 1 млн українських туристів. Тож мова йде про їх комфортне перебування на території країни;

– Послаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн. А з подальшим перебігом вакцинації з часом розглянути можливість впровадження паспортів вакцинованих;

– Запозичення турецького досвіду щодо покращення стандартів якості, зокрема в сфері сертифікації готелів та підвищення сервісу. Також буде заохочуватися розробка планів співпраці між туристичними агенціями держав;

– Розширення присутності українських телеканалів у турецьких готелях;

– Створення та просування аудіогідів українською та турецькою мовами на туристичних об’єктах;

– Після стабілізації ситуації з пандемією буде розглянуто створення нових чартерних та регулярних рейсів між Україною та Туреччиною.

Пряма мова Ткаченка: "Міжнародні домовленості варто оновлювати і розширювати. Це запорука сталого розвитку. Тим паче, коли підтримку з боку турецької сторони сьогодні наша країна відчуває особливо. Як і солідарність у геополітичних поглядах. До того ж, пандемія постійно вносить власні корективи в стратегічний курс наших держав".

Нагадаємо: У Туреччині до 17 травня локдаун. Але, наголошує Ткаченко, обмеження не стосуватимуться мандрівників, які планують відпочинок з проживанням у готелях. Готелі тут проходять відповідну сертифікацію, а отже подорожі є безпечними. Прогулянки поза територією готелю для туристів є також доступними. Можна спокійно пересуватися країною та без великого скупчення людей відвідувати пам’ятки.

Росія призупинила з 15 квітня по 1 червня, нібито через коронавірус, регулярні рейси і польоти чартерів до Туреччини, куди планували поїхати на відпочинок понад 500 тисяч росіян.

Українська правда
Теми: ТуреччинатуризмУкраїна


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