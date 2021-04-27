Украина и Турция договорились развивать туризм

Украина и Турция подписали меморандум об углублении сотрудничества в области туризма.

Источник: министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram

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Детали: По его словам, соответствующий документ, который был совместной инициативой, подписали Ткаченко и его турецкий коллега - министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсоя.

Меморандум предусматривает:

- Усиление туристической безопасности, повышение качества туристических услуг и защиты прав туристов. В 2020-м Турцию посетило около 1 млн украинских туристов. Поэтому речь идет об их комфортном пребывании на территории страны;

- Ослабление правил пересечения границы для поездок граждан обеих стран. А с дальнейшим ходом вакцинации со временем рассмотреть возможность введения паспортов вакцинированных;

- Заимствование турецкого опыта по улучшению стандартов качества, в частности в сфере сертификации гостиниц и повышения сервиса. Также будет поощряться разработка планов сотрудничества между туристическими агентствами государств;

- Расширение присутствия украинских телеканалов в турецких отелях;

- Создание и продвижение аудиогидов на украинском и турецком языках на туристических объектах;

- После стабилизации ситуации с пандемией будет рассмотрено создание новых чартерных и регулярных рейсов между Украиной и Турцией.

Прямая речь Ткаченко: "Международные соглашения стоит обновлять и расширять. Это залог устойчивого развития. Тем более, когда поддержку со стороны турецкой стороны сегодня наша страна испытывает особенно. Как и солидарность в геополитических взглядах. К тому же, пандемия постоянно вносит собственные коррективы в стратегический курс наших государств".

Напомним: В Турции до 17 мая локдаун. Но, отмечает Ткаченко, ограничения не коснутся путешественников, планирующих отдых с проживанием в гостиницах. Отели здесь проходят соответствующую сертификацию, а значит путешествия являются безопасными. Прогулки вне территории отеля для туристов также доступны. Можно спокойно передвигаться по стране и без большого скопления людей посещать достопримечательности.

Предыстория: Россия приостановила с 15 апреля по 1 июня, якобы из-за коронавируса, регулярные рейсы и чартеры в Турцию, куда планировали поехать на отдых более 500 тысяч россиян.