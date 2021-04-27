За підпал автівки "Схем" судитимуть киянина

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця столиці, який підозрюється у навмисному підпалі автомобіля редакції програми "Схеми", вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Джерело: повідомлення ОГПУ

Дослівно: "Броварською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця столиці за фактами умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків".

Деталі: Слідство встановили, що вночі 17 серпня 2020 року у Броварах група осіб, змовившись, підпалили автомобіль "КІА", що належав водію Радіо Свобода. Цей транспорт використовували журналісти програми "Схеми" під час професійної діяльності.

Так, зловмисник кинули на передню частину автівки предмет, від якого та загорілась та була повністю знищена.

Наразі матеріали стосовно інших осіб, причетних до скоєння злочину, виділені в окреме провадження.

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