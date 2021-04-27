Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За підпал автівки "Схем" судитимуть киянина

Вівторок, 27 квітня 2021, 15:58
За підпал автівки Схем судитимуть киянина
Фото: Михайло Ткач

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця столиці, який підозрюється у навмисному підпалі автомобіля редакції програми "Схеми", вчиненого за попередньою змовою групою осіб. 

Джерело: повідомлення ОГПУ

Дослівно: "Броварською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця столиці за фактами умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків".

Деталі: Слідство встановили, що вночі 17 серпня 2020 року у Броварах група осіб, змовившись, підпалили автомобіль "КІА", що належав водію Радіо Свобода. Цей транспорт використовували журналісти програми "Схеми" під час професійної діяльності. 

Так, зловмисник кинули на передню частину автівки предмет, від якого та загорілась та була повністю знищена. 

Наразі матеріали стосовно інших осіб, причетних до скоєння злочину, виділені в окреме провадження.

Передісторія:

  • Уночі 17 серпня у Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший").
  • Через підпал автомобіля "Схем" Нацполіція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. ДСНС дійшла висновку, що авто загорілося через "занесення стороннього джерела запалювання".​

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗМІмедіапрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: