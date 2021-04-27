За поджог автомобиля "Схем" будут судить киевлянина

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по жителю столицы, который подозревается в умышленном поджоге автомобиля редакции программы "Схемы", совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Источник: сообщение ОГПУ

Дословно: "Броварской окружной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении жителя столицы по фактам умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога, совершенного по предварительному сговору группой лиц, и влияния на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей".

Детали: Следствие установили, что ночью 17 августа 2020 в Броварах группа лиц, сговорившись, подожгли автомобиль "КИА", принадлежавший водителю Радио Свобода. Этот транспорт использовали журналисты программы "Схемы" во время профессиональной деятельности.

Так, злоумышленники бросили на переднюю часть машины предмет, от которого она загорелась и была полностью уничтожена.

Сейчас материалы в отношении других лиц, причастных к совершению преступления, выделены в отдельное производство.

Предыстория: