Епифаний рассказал, надо ли верующим идти в церковь на Пасху

Православная церковь Украины советует верующим самостоятельно решить, что им делать на Пасху - идти на службу, приобщиться лишь к освящению корзин или слушать молитву онлайн, но всех просит учитывать карантин и состояние своего здоровья.

Источник: глава ПЦУ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в комментарии УП

Прямая речь Епифания: "Присутствовать ли в храме, прийти только на освящение или присоединиться к молитве во время трансляции - верующие должны определяться сами, зная собственные обстоятельства и общие карантинные правила. Мы же призываем всех быть ответственными в отношении собственного здоровья и здоровья близких.

Мы обеспечим трансляцию Пасхального богослужения, которую можно будет посмотреть на моей странице в фейсбуке, на странице Православной Церкви Украины в фейсбуке, в ютюбе ПЦУ, а также на некоторых телеканалах".

Детали: ПЦУ, как и УГКЦ, не будет закрывать свои храмы на Пасху, даже в "красных зонах". Службы будут вести все здоровые священники - наличие прививки от коронавируса не имеет значения.

Пасхи будут освящать во дворах церквей 1 и 2 мая, в течение целого дня.

Справка: В этом году Пасха у православных христиан выпала на 2 мая. Католики, в частности Римско-католическая церковь в Украине, отпраздновали Пасху месяцем ранее - 4 апреля.

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Митрополит Епифаний: Я верю в то, что буду служить в Лавре

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