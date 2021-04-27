Рада підтримала запуск "Електронного суду" частинами

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому проєкт з техніко-юридичними правками закону про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Джерело: голосування у парламенті за проєкт закону №3985

Деталі: Законопроєкт підтримали 261 нардеп.

Автори закону очікують, що його ухвалення підвищить ефективність діяльності суддів та судів та робитиме звернення до судів доступнішим для українців. Цю систему очікують впровадити протягом декількох років "за наявності достатнього фінансування".

Система має діяти в судах, Вищій раді правосуддя, Раді суддів, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Державній судовій адміністрації, на підприємствах, що належать до сфери правосуддя, Національній школі суддів України.

Окрім того, після введення в дію підсистеми ЄСІТС "Електронний суд" у суду буде можливість в електронному вигляді направляти сторонам документи, що дозволить економити кошти держави та учасників справ.

Автори запевняють, що ЄСІТС створювали для формування єдиного інфопростору для органів системи правосуддя, обміну інформацією, забезпечення прозорості та відкритості роботи системи правосуддя, прискорення розгляду судових справ, оцифрування архівів тощо.

Довідка: Оголошення про створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи було опубліковано в "Голосі України" 1 грудня 2018 року, дослідна експлуатація системи мала розпочатися з 1 березня 2019 року у складі вісьмох підсистем (модулів).

Загальна підсистема ЄСІТС складається з 6 модулів: Електронний кабінет, портал "Судова влада України", Єдиний державний реєстр судових рішень, Єдиний державний реєстр виконавчих документів, "Відкриті набори даних" і "Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими системами".

Єдина підсистема електронного діловодства судів, органів та установ системи правосуддя складається з 5 модулів: Електронний суд, Електронне діловодство, "Автоматизований розподіл" судових справ між суддями, "Електронний архів" "Судова статистика".

Єдина підсистема управління фінансово-господарськими процесами складається з двох модулів: "Управління персоналом, фінансовим та бухгалтерським обліком" і "Управління фінансово-господарською діяльністю".

Крім того, підсистемами ЄСІТС мають стати Єдиний контакт-центр судової влади України та Комплексна система захисту інформації.

Що було раніше: 16 грудня 2020 року Рада підтримала проєкт закону в цілому.