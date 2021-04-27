Рада поддержала запуск "Электронного суда" частями

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом проект с технико-юридическими правками закона о поэтапном внедрении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Источник: голосование в парламенте по проекту закона №3985

Детали: Законопроект поддержали 261 депутат.

Авторы закона ожидают, что его принятие повысит эффективность деятельности судей и судов и делать обращение в суды доступным для украинцев. Эту систему ожидают внедрить в течение нескольких лет "при наличии достаточного финансирования".

Система должна действовать в судах, Высшем совете правосудия, Совете судей, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, на предприятиях, принадлежащих к сфере правосудия, национальной школе судей Украины.

Кроме того, после введения в действие подсистемы ЕСИТС "Электронный суд" в суд будет возможность в электронном виде направлять сторонам документы, что позволит экономить средства государства и участников дел.

Авторы подчеркивают, что ЕСИТС создавали для формирования единого инфопространстве для органов системы правосудия, обмена информацией, обеспечения прозрачности и открытости работы системы правосудия, ускорения рассмотрения судебных дел, оцифровки архивов и тому подобное.

Справка: Объявление о создании Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы было опубликовано в "Голосе Украины" 1 декабря 2018 года, исследовательская эксплуатация системы должна была начаться с 1 марта 2019 года в составе восьми подсистем (модулей).

Общая подсистема ЕСИТС состоит из 6 модулей: Электронный кабинет, портал "Судебная власть Украины", Единый государственный реестр судебных решений, Единый государственный реестр исполнительных документов, "Открытые наборы данных" и "Автоматизированная взаимодействие с другими автоматизированными системами".

Единая подсистема электронного делопроизводства судов, органов и учреждений системы правосудия состоит из 5 модулей: Электронный суд, Электронное делопроизводство, "Автоматизированное распределение" судебных дел между судьями, "Электронный архив" "Судебная статистика".

Единая подсистема управления финансово-хозяйственными процессами состоит из двух модулей: "Управление персоналом, финансовым и бухгалтерским учетом" и "Управление финансово-хозяйственной деятельностью".

Кроме того, подсистемами ЕСИТС должны стать Единственный контакт-центр судебной власти Украины и Комплексная система защиты информации.

Что было раньше: 16 декабря 2020 года Рада проект закона за основу.