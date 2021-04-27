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Бойовики гатили по українських військових з ракетного комплексу, ті відповіли

Вівторок, 27 квітня 2021, 18:47

Від початку цієї доби, 27 квітня, збройні формування РФ 6 разів порушили режиму припинення вогню на Донбасі. Бійці Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

Джерело: сайт Міністерства оборони

Деталі: Так, поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Опитне – ще з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік селища Майорськ окупанти двічі обстрілювали позиції наших воїнів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Талаківки збройні формування Росії здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське – автоматичні станкові гранатомети.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: У вівторок в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув і троє дістали бойові травмування.

Воїнів доставлено в госпіталь. Стан їх здоров’я задовільний.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаООС


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