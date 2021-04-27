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Боевики били по украинским военным из ракетного комплекса, те ответили

Вторник, 27 апреля 2021, 18:47

С начала текущих суток, 27 апреля, вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Бойцы Объединенных сил открывали ответный огонь.

Источник: сайт Министерства обороны

Детали: Так, вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытное - еще из противотанкового ракетного комплекса.

Недалеко от поселка Майорск оккупанты дважды обстреливали позиции наших воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Талаковка вооруженные формирования России осуществили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а у населенного пункта Луганское - автоматические станковые гранатометы.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ.

Напомним: Во вторник в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб и трое получили боевые травмы.

Воинов доставили в госпиталь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаООС


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