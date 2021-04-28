ЦВК зареєструвала нардепом Аксьонова

Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50, народним депутатом.

Джерело: постанова ЦВК

Дослівно: "Центральна виборча комісія постановляє:

Зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50:

Аксьонов Андрій Анатолійович, 1971 року народження, проживає в смт Новодонецьке Краматорського району Донецької області, безпартійний, суб’єкт висування – Політична партія "Порядок".

Передісторія: