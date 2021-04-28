ЦВК зареєструвала нардепом Аксьонова
Середа, 28 квітня 2021, 01:49
Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50, народним депутатом.
Джерело: постанова ЦВК
Дослівно: "Центральна виборча комісія постановляє:
Зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50:
Аксьонов Андрій Анатолійович, 1971 року народження, проживає в смт Новодонецьке Краматорського району Донецької області, безпартійний, суб’єкт висування – Політична партія "Порядок".
Передісторія:
- Андрій Аксьонов неодноразово опинявся у сепаратистських скандалах. Навесні 2014 року за його перебування при владі в селищі на Донеччині провели незаконний референдум. Крім того, він намагався перешкоджати патріотичному автопробігу прихильників України і називав його учасників "говномутами", в той же час у своїх інтерв'ю Аксьонов стверджував, що зобов'язаний, як голова селища, слідувати бажанням сепаратистів, навіть якщо вони захочуть приєднатися до Гондурасу.
- У 2018 році стало відомо, що Аксьонова внесли в розшукову базу Міністерства внутрішніх справ через візит до окупованого Криму за підробленими документами.
- Також на розгляді Добропільського міськрайонного суду Донецької області перебуває справа, в якій Аксьонова обвинувачують у підробці документів і розкраданні коштів.
- Крім того, повідомлялося, що в Аксьонова є російський паспорт.
- На довиборах у Верховну Раду 28 березня 2021 року в окрузі №50 за Аксьонова проголосувало 19 949 виборців – понад 64% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
Українська правда