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ЦВК зареєструвала нардепом Аксьонова

Середа, 28 квітня 2021, 01:49
radiosvoboda.org

Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50, народним депутатом.

Джерело: постанова ЦВК

Дослівно:  "Центральна виборча комісія постановляє:

Зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50:

Аксьонов Андрій Анатолійович, 1971 року народження, проживає в смт Новодонецьке Краматорського району Донецької області, безпартійний, суб’єкт висування – Політична партія "Порядок".

Передісторія:

  • Андрій Аксьонов неодноразово опинявся у сепаратистських скандалах. Навесні 2014 року за його перебування при владі в селищі на Донеччині провели незаконний референдум. Крім того, він намагався перешкоджати патріотичному автопробігу прихильників України і називав його учасників "говномутами", в той же час у своїх інтерв'ю Аксьонов стверджував, що зобов'язаний, як голова селища, слідувати бажанням сепаратистів, навіть якщо вони захочуть приєднатися до Гондурасу.
  • У 2018 році стало  відомо, що Аксьонова внесли в розшукову базу Міністерства внутрішніх справ через візит до окупованого Криму за підробленими документами.
  • Також на розгляді Добропільського міськрайонного суду Донецької області перебуває справа, в якій Аксьонова обвинувачують у підробці документів і розкраданні коштів.
  • Крім того, повідомлялося, що в Аксьонова є російський паспорт.
  • На довиборах у Верховну Раду 28 березня 2021 року в окрузі №50 за Аксьонова проголосувало 19 949 виборців – понад 64% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

Українська правда
Теми: ЦВКвибори


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