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ЦИК зарегистрировала нардепом Аксенова

Среда, 28 апреля 2021, 01:49
ЦИК зарегистрировала нардепом Аксенова
radiosvoboda.org

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Аксенова, который победил на довыборах в Верховную Раду в округе №50, народным депутатом.

Источник: постановление ЦИК

Дословно: "Центральная избирательная комиссия постановляет:

Зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 в одномандатном избирательном округе № 50:

Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, проживает в пгт Новодонецкое Краматорского района Донецкой области, беспартийный, субъект выдвижения - Политическая партия "Порядок".

Предыстория:

  • Андрей Аксенов неоднократно оказывался в сепаратистских скандалах. Весной 2014 года за его пребывания у власти в поселке в Донецкой области провели незаконный референдум. Кроме того, он пытался препятствовать патриотическому автопробегу сторонников Украины и называл его участников "говномутами", в то же время в своих интервью Аксенов утверждал, что обязан, как глава поселка, следовать желаниям сепаратистов, даже если они захотят присоединиться к Гондурасу.
  • В 2018 году стало известно, что Аксенова внесли в розыскную базу Министерства внутренних дел из-за визита в оккупированный Крым по поддельным документам.
  • Также на рассмотрении Добропольского горрайонного суда Донецкой области находится дело, в котором Аксенова обвиняют в подделке документов и хищении средств.
  • Кроме того, сообщалось, что у Аксенова есть российский паспорт.
  • На довыборах в Верховную Раду 28 марта 2021 года в округе №50 за Аксенова проголосовало 19 949 избирателей - более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборы
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