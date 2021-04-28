ЦИК зарегистрировала нардепом Аксенова
Среда, 28 апреля 2021, 01:49
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Аксенова, который победил на довыборах в Верховную Раду в округе №50, народным депутатом.
Источник: постановление ЦИК
Дословно: "Центральная избирательная комиссия постановляет:
Зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 в одномандатном избирательном округе № 50:
Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, проживает в пгт Новодонецкое Краматорского района Донецкой области, беспартийный, субъект выдвижения - Политическая партия "Порядок".
Предыстория:
- Андрей Аксенов неоднократно оказывался в сепаратистских скандалах. Весной 2014 года за его пребывания у власти в поселке в Донецкой области провели незаконный референдум. Кроме того, он пытался препятствовать патриотическому автопробегу сторонников Украины и называл его участников "говномутами", в то же время в своих интервью Аксенов утверждал, что обязан, как глава поселка, следовать желаниям сепаратистов, даже если они захотят присоединиться к Гондурасу.
- В 2018 году стало известно, что Аксенова внесли в розыскную базу Министерства внутренних дел из-за визита в оккупированный Крым по поддельным документам.
- Также на рассмотрении Добропольского горрайонного суда Донецкой области находится дело, в котором Аксенова обвиняют в подделке документов и хищении средств.
- Кроме того, сообщалось, что у Аксенова есть российский паспорт.
- На довыборах в Верховную Раду 28 марта 2021 года в округе №50 за Аксенова проголосовало 19 949 избирателей - более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
Украинская правда