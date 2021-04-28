ЦИК зарегистрировала нардепом Аксенова

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Аксенова, который победил на довыборах в Верховную Раду в округе №50, народным депутатом.

Источник: постановление ЦИК

Дословно: "Центральная избирательная комиссия постановляет:

Зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 в одномандатном избирательном округе № 50:

Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, проживает в пгт Новодонецкое Краматорского района Донецкой области, беспартийный, субъект выдвижения - Политическая партия "Порядок".

Предыстория: