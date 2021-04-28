В Індії будують вогнища для кремації в парках і на автостоянках — у країні “цунамі” COVID-19

Крематорії в столиці Індії Делі будують імпровізовані похоронні вогнища, бо в місті не вистачає місця для кремації.

Джерело: BBC

Деталі: У крематорії Сараї Кале Хан побудували не менше 27 нових вогнищ і ще десятки – в прилеглому парку. Чиновники також шукають додатковий простір біля русла міської річки Ямуна.

Крематорій Газіпур в Східному Делі поставив ще 20 вогнищ на автостоянці.

Крім того, повідомляється, що влада Делі вирубала дерева в міських парках для розпалювання похоронних вогнищ. Родичів померлих також попросили допомогти з кремаціями, складаючи дрова і допомагаючи в інших ритуалах.

Персонал крематоріїв працює цілодобово. Один з офіційних осіб повідомив газеті Indian Express, що кремацію чекають від трьох до чотирьох годин. На спалювання кожного тіла йде до шести годин.

У понеділок тільки в Делі зафіксували 380 смертей від COVID-19.

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