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В Індії будують вогнища для кремації в парках і на автостоянках — у країні “цунамі” COVID-19

Середа, 28 квітня 2021, 02:36
BLOOMBERG

Крематорії в столиці Індії Делі будують імпровізовані похоронні вогнища, бо в місті не вистачає місця для кремації.

Джерело: BBC

Деталі: У крематорії Сараї Кале Хан побудували не менше 27 нових вогнищ і ще десятки – в прилеглому парку. Чиновники також шукають додатковий простір біля русла міської річки Ямуна.

Крематорій Газіпур в Східному Делі поставив ще 20 вогнищ на автостоянці.

Крім того, повідомляється, що влада Делі вирубала дерева в міських парках для розпалювання похоронних вогнищ. Родичів померлих також попросили допомогти з кремаціями, складаючи дрова і допомагаючи в інших ритуалах.

Персонал крематоріїв працює цілодобово. Один з офіційних осіб повідомив газеті Indian Express, що кремацію чекають від трьох до чотирьох годин. На спалювання кожного тіла йде до шести годин.

У понеділок тільки в Делі зафіксували 380 смертей від COVID-19.

Нагадаємо:

  • Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.
  • В Індії зробили більш як 140 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Нині 8,47% людей отримали одну дозу вакцини, а 1,55% - повністю вакциновані.
  • Низка європейських країн, Пакистан і США надсилають Індії допомогу.

Теми: коронавірусІндія


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