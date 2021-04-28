Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Индии строят костры для кремации в парках и на автостоянках — в стране "цунами" COVID-19

Среда, 28 апреля 2021, 02:36
BLOOMBERG

Крематории в столице Индии Дели строят импровизированные погребальные костры, потому что в городе не хватает места для кремации.

Источник: BBC

Детали: В крематории Сараи Кале Хан построили не менее 27 новых костров и еще десятки - в близлежащем парке. Чиновники также ищут дополнительное пространство у русла городской реки Ямуна.

Крематорий Газипур в Восточном Дели поставил еще 20 костров на автостоянке.

Кроме того, сообщается, что власти Дели вырубили деревья в городских парках для разжигания похоронных костров. Родственников умерших также попросили помочь с кремацией, складывая дрова и помогая в других ритуалах.

Персонал крематориев работает круглосуточно. Один из официальных лиц сообщил газете Indian Express, что кремацию ждут от трех до четырех часов. На сжигание каждого тела идет до шести часов.

В понедельник только в Дели зафиксировали 380 смертей от COVID-19.

Напомним:

  • Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех обнаруженных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений.
  • В Индии сделали более 140 млн прививок против коронавируса. Сейчас 8,47% человек получили одну дозу вакцины, а 1,55% - полностью вакцинированы.
  • Ряд европейских стран, Пакистан и США отправляют Индии помощь.

Темы: коронавирусИндия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

"Издевательство над образованием": Львовский облсовет обратился к властям из-за диссертации Кивы

фотоВ Карпатах нашли тело киевлянина, который исчез в феврале

Ермак рассказал о переговорах по поводу встречи Зеленского с Путиным

Новости 27 апреля: диссертация Кивы, Зеленский и Путин

Главой Киевского облсовета стала жена нардепа "Слуги народа"

Все новости...
коронавирус
Кличко хочет закупить почти 300 тисяч COVID-вакцин для столицы
Коронавирус в Киеве: в городе не осталось ни одного "красного" показателя
Рада провалила постановление "ЕС" о "бездействии" власти в борьбе с COVID
Последние новости
02:36
В Индии строят костры для кремации в парках и на автостоянках — в стране "цунами" COVID-19
01:49
ЦИК зарегистрировала нардепом Аксенова
01:06
Степанов анонсировал почти миллион доз вакцины Pfizer до июня
00:20
Стало известно имя погибшего на Донбассе военного
23:56
Лига Чемпионов: "Реал" и "Челси" разошлись миром в первом матче полуфинала
23:44
Кличко хочет закупить почти 300 тисяч COVID-вакцин для столицы
23:02
"Издевательство над образованием": Львовский облсовет обратился к властям из-за диссертации Кивы
22:40
Столтенберг ушел от ответа на вопрос, вышлет ли НАТО российских дипломатов
22:18
фотоВ Карпатах нашли тело киевлянина, который исчез в феврале
21:55
Новости экономики: годовой тариф на газ, новый аэропорт на Закарпатье
Все новости...