В Индии строят костры для кремации в парках и на автостоянках — в стране "цунами" COVID-19
Крематории в столице Индии Дели строят импровизированные погребальные костры, потому что в городе не хватает места для кремации.
Источник: BBC
Детали: В крематории Сараи Кале Хан построили не менее 27 новых костров и еще десятки - в близлежащем парке. Чиновники также ищут дополнительное пространство у русла городской реки Ямуна.
Крематорий Газипур в Восточном Дели поставил еще 20 костров на автостоянке.
Кроме того, сообщается, что власти Дели вырубили деревья в городских парках для разжигания похоронных костров. Родственников умерших также попросили помочь с кремацией, складывая дрова и помогая в других ритуалах.
Персонал крематориев работает круглосуточно. Один из официальных лиц сообщил газете Indian Express, что кремацию ждут от трех до четырех часов. На сжигание каждого тела идет до шести часов.
В понедельник только в Дели зафиксировали 380 смертей от COVID-19.
Напомним:
- Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех обнаруженных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений.
- В Индии сделали более 140 млн прививок против коронавируса. Сейчас 8,47% человек получили одну дозу вакцины, а 1,55% - полностью вакцинированы.
- Ряд европейских стран, Пакистан и США отправляют Индии помощь.