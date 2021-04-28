В Индии строят костры для кремации в парках и на автостоянках — в стране "цунами" COVID-19

Крематории в столице Индии Дели строят импровизированные погребальные костры, потому что в городе не хватает места для кремации.

Источник: BBC

Детали: В крематории Сараи Кале Хан построили не менее 27 новых костров и еще десятки - в близлежащем парке. Чиновники также ищут дополнительное пространство у русла городской реки Ямуна.

Крематорий Газипур в Восточном Дели поставил еще 20 костров на автостоянке.

Кроме того, сообщается, что власти Дели вырубили деревья в городских парках для разжигания похоронных костров. Родственников умерших также попросили помочь с кремацией, складывая дрова и помогая в других ритуалах.

Персонал крематориев работает круглосуточно. Один из официальных лиц сообщил газете Indian Express, что кремацию ждут от трех до четырех часов. На сжигание каждого тела идет до шести часов.

В понедельник только в Дели зафиксировали 380 смертей от COVID-19.

Напомним: