В ВОЗ назвали причину COVID-вспышки в Индии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии был вызван "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.

Источник: The Guardian со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Яшаревича

Детали: Один из вариантов коронавируса, циркулирующий в Индии - B1617 - считается более заразным. Однако Яшаревич предостерег от того, чтобы считать мутацию вируса единственной причиной волны в стране. По его словам, мера, в которой мутации ответственны за рост количества заражений, неясна, поскольку есть и другие факторы - такие как массовые собрания.

ВОЗ также заявила, что на систему здравоохранения Индии оказывали ненужное давление и люди, которые в панике направлялись в больницы, когда они могли вылечиться от COVID-19 дома - ведь только около 15% пациентов с COVID-19 нуждаются в госпитализации.

Напомним: