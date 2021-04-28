В ВОЗ назвали причину COVID-вспышки в Индии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии был вызван "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.
Источник: The Guardian со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Яшаревича
Детали: Один из вариантов коронавируса, циркулирующий в Индии - B1617 - считается более заразным. Однако Яшаревич предостерег от того, чтобы считать мутацию вируса единственной причиной волны в стране. По его словам, мера, в которой мутации ответственны за рост количества заражений, неясна, поскольку есть и другие факторы - такие как массовые собрания.
ВОЗ также заявила, что на систему здравоохранения Индии оказывали ненужное давление и люди, которые в панике направлялись в больницы, когда они могли вылечиться от COVID-19 дома - ведь только около 15% пациентов с COVID-19 нуждаются в госпитализации.
Напомним:
- Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех обнаруженных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений.
- В Индии сделали более 140 млн прививок против коронавируса. Сейчас 8,47% человек получили одну дозу вакцины, а 1,55% - полностью вакцинированы.
- Ряд европейских стран, Пакистан и США отправляют Индии помощь.