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Один поранений, 11 порушень "тиші" зафіксували на сході України

Середа, 28 квітня 2021, 08:44

Станом на 7 годину ранку 28 квітня обстрілів у районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано, а 27 квітня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на сході України й поранили одного бійця ОС.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення ООС

Деталі: Протягом минулої доби поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Опитне – ще з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік селища Майорськ окупанти тричі обстрілювали позиції українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Талаківки незаконні збройні формування здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське – автоматичні станкові гранатомети.

У районі Кам’янки та Павлополя ворог кілька разів відкривав вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Широкине окупанти обстрілювали позиції захисників України зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Військовослужбовцю оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ захисники України відкривали вогонь у відповідь.

Внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" один боєць загинув, ще три військовослужбовці дістали бойові травмування. Травмованих доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Про дії збройних формувань Російської Федерації представникам ОБСЄ повідомили через українську сторону СЦКК.

Теми: ООСбойові діїДонбас


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