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Один ранен, 11 нарушений "тишины" зафиксировали на востоке Украины

Среда, 28 апреля 2021, 08:44

По состоянию на 7 утра 28 апреля обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано, а 27 апреля боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины и ранили одного бойца ОС.

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе проведения ООС

Детали: За прошедшие сутки вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытное – еще из противотанкового ракетного комплекса.

Недалеко от поселка Майорск оккупанты трижды обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Талаковки незаконные вооруженные формирования совершили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а у населенного пункта Луганское – автоматические станковые гранатометы.

В районе Каменки и Павлополя враг несколько раз открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Широкино оккупанты обстреливали позиции защитников Украины из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск защитники Украины открывали огонь.

В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" один боец ​​погиб, еще три военнослужащих получили боевые травмы. Травмированных доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации представителям ОБСЕ сообщили через украинскую сторону СЦКК.

Темы: ООСбоевые действияДонбасс


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