Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще кілька регіонів ось-ось послаблять карантин – Шмигаль

Середа, 28 квітня 2021, 14:30
Ще кілька регіонів ось-ось послаблять карантин – Шмигаль
Фото: freepik.com

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що незабаром антиковідний карантин послаблять ще у кількох областях.

Джерело: заява Шмигаля на засіданні уряду в середу

Пряма мова: "Фактично по всіх областях ми бачим, що іде зниження кількості нових випадків та госпіталізацій. Ще декілька регіонів найближчими тижнями, або навіть днями зможуть послабити карантинні обмеження".

Деталі: Він нагадав, що за минулий тиждень одразу три регіони залишили "червону" зону карантину – це Чернівецька, Львівська та Одеська області.

Нагадаємо: З 1 травня карантин послаблюють у Києві. Відновлює роботу наземний і підземний громадський транспорт, заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинрегіоникоронавіруслокдаун
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: