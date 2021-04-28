Ще кілька регіонів ось-ось послаблять карантин – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що незабаром антиковідний карантин послаблять ще у кількох областях.

Джерело: заява Шмигаля на засіданні уряду в середу

Пряма мова: "Фактично по всіх областях ми бачим, що іде зниження кількості нових випадків та госпіталізацій. Ще декілька регіонів найближчими тижнями, або навіть днями зможуть послабити карантинні обмеження".

Деталі: Він нагадав, що за минулий тиждень одразу три регіони залишили "червону" зону карантину – це Чернівецька, Львівська та Одеська області.

Нагадаємо: З 1 травня карантин послаблюють у Києві. Відновлює роботу наземний і підземний громадський транспорт, заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.