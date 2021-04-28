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Еще несколько регионов вот-вот ослабят карантин – Шмыгаль

Среда, 28 апреля 2021, 14:30
Фото: freepik.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что вскоре антиковидний карантин ослабят еще в нескольких областях Украины.

Источник: заявление Шмыгаля на заседании правительства в среду

Прямая речь: "Фактически по всем областям мы видим, что идет снижение количества новых случаев и госпитализаций. Еще несколько регионов в ближайшие недели или даже дни смогут ослабить карантин".

Детали: Он напомнил, что за прошедшую неделю сразу три региона покинули "красную" зону карантина - это Черновицкая, Львовская и Одесская области.

Напомним: С 1 мая карантин ослабляют в Киеве. Восстанавливают работу наземный и подземный общественный транспорт, учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

Евгений Кизилов, УП
Темы: карантинрегионыкоронавируслокдаун


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