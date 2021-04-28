Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще несколько регионов вот-вот ослабят карантин – Шмыгаль

Среда, 28 апреля 2021, 14:30
Еще несколько регионов вот-вот ослабят карантин – Шмыгаль
Фото: freepik.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что вскоре антиковидний карантин ослабят еще в нескольких областях Украины.

Источник: заявление Шмыгаля на заседании правительства в среду

Прямая речь: "Фактически по всем областям мы видим, что идет снижение количества новых случаев и госпитализаций. Еще несколько регионов в ближайшие недели или даже дни смогут ослабить карантин".

Детали: Он напомнил, что за прошедшую неделю сразу три региона покинули "красную" зону карантина - это Черновицкая, Львовская и Одесская области.

Напомним: С 1 мая карантин ослабляют в Киеве. Восстанавливают работу наземный и подземный общественный транспорт, учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

Евгений Кизилов, УП
Темы: карантинрегионыкоронавируслокдаун
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ заходятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
Все новости...
Реклама: