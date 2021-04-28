Представник Путіна розповів, про що той говоритиме з Байденом

Представник президента Росії Андрій Крутских "абсолютно впевнено" передбачає, що на зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена, яка запланована на літо, буде обговорюватися міжнародна інформаційна безпека.

Джерело: спецпредставник президента РФ з питань міжнародного співробітництва в області інформаційної безпеки, директор Департаменту міжнародної інформаційної безпеки МЗС Андрій Крутських в коментарі ТАСС

Пряма мова: "Можу припустити абсолютно впевнено, що тема інформаційної безпеки настільки цікава і для США, і для нас, настільки це пріоритетний напрямок в наших взаєминах, що, безумовно, з великою впевненістю можна думати, що вона увійде в число тем переговорів між нами і американцями на вищому рівні, коли вони відбудуться, і тим більше на рівні експертів".

Передісторія: У Кремлі очікують, що зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться в літні місяці.

13 квітня президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав його знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили.

Американський лідер також запропонував Путіну в найближчі місяці зустріч на вищому рівні в третій країні для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією.