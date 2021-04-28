Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Представник Путіна розповів, про що той говоритиме з Байденом

Середа, 28 квітня 2021, 17:26

Представник президента Росії Андрій Крутских "абсолютно впевнено" передбачає, що на зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена, яка запланована на літо, буде обговорюватися міжнародна інформаційна безпека.

Джерело: спецпредставник президента РФ з питань міжнародного співробітництва в області інформаційної безпеки, директор Департаменту міжнародної інформаційної безпеки МЗС Андрій Крутських в коментарі ТАСС

Пряма мова: "Можу припустити абсолютно впевнено, що тема інформаційної безпеки настільки цікава і для США, і для нас, настільки це пріоритетний напрямок в наших взаєминах, що, безумовно, з великою впевненістю можна думати, що вона увійде в число тем переговорів між нами і американцями на вищому рівні, коли вони відбудуться, і тим більше на рівні експертів".

Передісторія: У Кремлі очікують, що зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться в літні місяці.

13 квітня президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав його знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили.

Американський лідер також запропонував Путіну в найближчі місяці зустріч на вищому рівні в третій країні для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією.

Теми: ПутінБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Силовики по гарячих слідах розкрили вбивство з розчленуванням у Києві

відеоУкраїнська армія потренувалася відбивати ракетними комплексами наступ Росії

Уряд звільнив голову правління "Нафтогазу" Коболєва

Нардепи зібрали голоси за відставку Степанова

Рада проведе два позачергових засідання в четвер, хоче призначити міністра

Кива каже, що його наукового керівника звільнили після захисту

Усі новини...
Путін
Кремль поки не отримував пропозиції Зеленського про зустріч із Путіним у Ватикані - Пєсков
Зеленський не проти зустрітись із Путіним у Ватикані
Єрмак розповів про перемовини щодо зустрічі Зеленського з Путіним
Останні новини
17:33
Уряд витратить 500 мільйонів на швидкісний інтернет у селах
17:29
Боррель: ЄС розгляне відповідь, якщо Росія перетне "червоні лінії" щодо України
17:26
Поліція посилить контроль у центрі Києва через марш на честь дивізії “Галичина”
17:26
Представник Путіна розповів, про що той говоритиме з Байденом
17:24
Стало відомо, хто очолить Держінспекцію архітектури та містобудування
17:24
В ООС тренувалися знищувати наземні цілі з повітря
17:03
Силовики по гарячих слідах розкрили вбивство з розчленуванням у Києві
16:52
Бойко знову тимчасово очолив Міненерго
16:46
Комітет ВРУ підтримав призначення Галущенка міністром енергетики
16:22
Комітет рекомендує Раді схвалити скасування переведення годинників
Усі новини...